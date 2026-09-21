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Baja en el gobierno de Milei: renunció el secretario de Discapacidad

Alejandro Vilches presentó su renuncia por motivos personales, mientras en el Ministerio de Salud evalúan quién quedará al frente del área.

Por redacción
| Hace 1 hora

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad por motivos personales, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, mientras en el Ministerio de Salud evalúan a su sucesor.

 

La salida de Vilches abre así una etapa de definición sobre la futura conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin que por el momento se haya informado oficialmente quién ocupará el cargo.

 

La política de discapacidad requiere una mirada global e integral, debido a que atraviesa múltiples dimensiones de la vida de las personas y excede la política sanitaria.

 

El área comprende cuestiones vinculadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad, entre otras.

 

Históricamente, el organismo rector de discapacidad no nació dentro del Ministerio de Salud y su trabajo requiere una articulación permanente con distintas áreas del Estado.

 

Salud interviene en los aspectos correspondientes a su competencia y aporta opinión técnica cuando es requerido, mientras la política de discapacidad involucra discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte, protección social e interministeriales.

 

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