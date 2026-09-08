Pruebas PISA 2025: Argentina cayó en las tres áreas y tuvo su peor desempeño en Matemática

Argentina volvió a retroceder en los aprendizajes que miden las pruebas PISA y registró una caída en las tres áreas evaluadas. Los estudiantes de 15 años obtuvieron 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática: perdieron 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a 2022. Matemática tuvo el resultado más bajo de la serie nacional comparable, mientras que en las otras dos disciplinas no se registraban valores tan bajos desde 2006.

La dificultad más extendida aparece en Matemática, donde el 76% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico, que permite interpretar y resolver situaciones sencillas. En Lectura, esa proporción alcanzó al 60%, y en Ciencias, al 59%. Además, el 48,8% presentó un desempeño insuficiente en las tres materias al mismo tiempo, frente al 19,7% del promedio de los países de la OCDE. Apenas el 1,2% alcanzó los niveles más altos en al menos una disciplina.

El país quedó octavo entre los 13 participantes latinoamericanos en las tres áreas y sufrió la mayor caída regional en Matemática. También perdió terreno frente a Brasil en Ciencias: en 2022 lo superaba por tres puntos y ahora quedó 16 por debajo. El deterioro argentino se inscribe en un retroceso internacional, aunque parte de resultados que ya eran bajos. La distancia con el promedio de la OCDE llegó a 96 puntos en Matemática y a 89 en Ciencias.

Los cuestionarios complementarios también reflejaron dificultades dentro del aula. El 55% de los estudiantes argentinos señaló distracciones de sus compañeros con dispositivos electrónicos durante la mayoría o todas las clases de Ciencias, y el 58% indicó interrupciones por ruido y desorden. Aun así, la valoración del acompañamiento docente superó el promedio internacional: el 78% sostuvo que sus profesores se interesan por el aprendizaje de todos y el 79% afirmó que brindan ayuda adicional cuando hace falta.