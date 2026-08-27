El Senado aprobó a Bertuzzi y Yadarola para una Cámara clave de Comodoro Py

El Senado de la Nación aprobó este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más relevantes de Comodoro Py por su intervención en la revisión de causas de corrupción, delitos económicos y lavado de dinero.

La designación de Bertuzzi fue aprobada por 44 votos contra 23, con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados y el rechazo del interbloque justicialista. El pliego de Yadarola, en cambio, consiguió 66 votos y fue aprobado por unanimidad.

La votación formó parte de un paquete de 67 designaciones de jueces, fiscales y defensores. Con estos nombramientos, durante la gestión del presidente Javier Milei el Senado ya dio luz verde a 176 pliegos judiciales.

La atención política estuvo concentrada especialmente en Bertuzzi y Yadarola por el tribunal al que fueron postulados. La Sala I de la Cámara Federal tiene entre sus funciones revisar decisiones adoptadas por los juzgados federales de Comodoro Py y puede intervenir en expedientes de fuerte repercusión política e institucional.

Entre las investigaciones que eventualmente podrían llegar a esa instancia aparece el caso $Libra, que tiene entre las personas investigadas al presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También pueden pasar por esa Cámara expedientes vinculados con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones que involucren a funcionarios o exfuncionarios nacionales.

Bertuzzi ya integra actualmente la Cámara Federal porteña. En 2018 había sido trasladado, junto con Pablo Bruglia, a la Sala I durante la presidencia de Mauricio Macri. Aquella decisión fue cuestionada posteriormente y abrió una extensa disputa institucional sobre el mecanismo utilizado para ocupar esas vacantes.

Ahora, Bertuzzi atravesó el concurso correspondiente ante el Consejo de la Magistratura y obtuvo el acuerdo del Senado para ocupar definitivamente el cargo.

Yadarola, por su parte, se desempeña como juez en el fuero Penal Económico y había integrado una de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura antes de ser seleccionado por el Poder Ejecutivo.

Su nombre también tomó notoriedad pública por haber participado del polémico viaje a Lago Escondido junto con jueces, funcionarios judiciales y empresarios. El encuentro en la Patagonia generó cuestionamientos políticos y derivaciones judiciales por las características del viaje y sus participantes.

Durante la sesión también fueron aprobados otros pliegos, entre ellos el de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021, además de Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini para cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Con el acuerdo del Senado cumplido, resta que el Poder Ejecutivo formalice las designaciones mediante los correspondientes decretos publicados en el Boletín Oficial.