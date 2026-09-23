¿Olor a corrupción en el Parque La Pedrera?

El olor a manejo irregulares de fondos en la administración del parque La Pedrera, que pertenece al gobierno provincial surgió a partir de una serie de publicaciones de medios de Villa Mercedes.



De acuerdo a lo que se ha reflejado, hay fuerte cuestionamientos a la gestión que encabeza Fernanda Sosa no solo por la opacidad de centro que supo congregar a grandes eventos, sino que también en la poca transparencia en el manejo de fondos, lo que habría derivado en una auditoria interna.



En base a la información de manera extraoficial, el martes 22 de septiembre un equipo de auditores y funcionarios asistió de sorpresa con el objetivo de revisar los manejos contables.

Trascendió que hasta la secretaria de Deportes Adelaida “Layla” Muñiz Olivera Aguirre estuvo al comando del operativo, pero desde los organismos comunicacionales del gobierno hubo mutismo, lo que le agregó más calor al ambiente caldeado que hay en el Parque La Pedrera.

Los comentarios sobre los manejos supuestamente irregulares están centralizados en la utilización de “alias personales” en vez de institucionales que se utilizan para el cobro del alquiler de canchas, espacios para los food truck a lo que se suma el estado de abandono del parque. Incluso, se menciona, siempre en tono de versión, que uno de los kioscos o carros de venta de comidas sería de alguien vinculado a Fernanda Sosa y que para los cobros utilizaría su alias.



Muchas versiones, una larga auditoria, nada de información oficial y mucho tufillo a corrupción.