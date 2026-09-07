Los Pumas se hicieron sentir en un nuevo hospitality de WICO en Mendoza

Con la ciudad de Mendoza expectante por el regreso de Los Pumas al Estadio Malvinas Argentinas para enfrentar a Australia por el Rugby Championship, WICO Combustibles volvió a organizar su clásico hospitality, que ya va en su tercera edición. El Hotel Sheraton fue el punto de encuentro elegido para reunir, en un mismo salón, al mundo del deporte, del empresariado y de la gestión pública provincial.

Diego Albanese, ex Puma y hoy comentarista de ESPN, condujo la noche junto a Ramiro “Zuca” Conti. Varios ex integrantes del seleccionado nacional acompañaron a los invitados que además se llevaron sus entradas para el partido internacional.

Uno de los momentos salientes fue el homenaje a Santiago Gómez Cora, quien pasó más de una década al frente de Los Pumas 7s y repasó ante los presentes cómo logró convertir a ese equipo en referencia mundial. Entre el público estuvo el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y Mauricio Badaloni, al frente de Grupo Andesmar y con voz activa en la UIA Mendoza.

Consultado por la continuidad de estos encuentros, el presidente de WICO, Fernando Riccomi, planteó que la empresa entiende al rugby como una expresión de los mismos valores que guían su crecimiento en la provincia: trabajo en equipo, unión y desarrollo sostenido en el tiempo.

Una planta que se queda chica: US$ 10 millones para Luján de Cuyo

Lejos del brindis, la reunión también dejó una definición de peso para el futuro industrial de la empresa. WICO viene creciendo en su capacidad de refinación en el complejo que opera sobre Cerro Santa Elena, dentro del Parque Industrial Petroquímico de Luján de Cuyo, y ese crecimiento empezó a chocar con límites físicos de tanques y logística. Para resolverlo, la compañía negocia con el Ministerio de Producción y con las autoridades del parque la compra de terrenos adicionales, cumpliendo las exigencias de seguridad que impone el manejo de combustibles.

Con esos terrenos, la empresa proyecta un centro logístico nuevo, con vestuarios, lavaderos, talleres mecánicos y sectores de despacho, pensado para duplicar su flota de transporte pesado: de los 52 camiones actuales a más de 100 en operación. La obra, valuada en unos US$ 10 millones, se traducirá también en entre 100 y 130 empleos directos nuevos una vez que esté en marcha.

Más estaciones, un ritmo que no afloja

El otro frente de crecimiento de WICO pasa por sus bocas de expendio. La compañía ya suma presencia en ocho provincias y con 32 estaciones, de las cuales gran parte están en territorio mendocino. A nivel país, abre en promedio una estación nueva cada quince días, un ritmo que confirma a Mendoza como una de las plazas donde la empresa quiere seguir invirtiendo.

Acerca de WICO

WICO Combustibles es una empresa argentina con refinería propia en Mendoza y una red de más de 30 estaciones de servicio en provincias del interior del país, en pleno proceso de expansión hacia nuevas regiones.