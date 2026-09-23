Leche vencida en el Pediátrico: la Ministra culpó al personal y ATSA la cruzó con dureza

Gravísimo. En el lactario del nosocomio había leche vencida, lo que configura un serio riesgo para los pacientes. Foto: gentileza.

El escándalo desatado en el Hospital Pediátrico por la presencia de leche vencida destinada a niños internados sumó un nuevo y tenso capítulo institucional. Tras trascender el deplorable estado del lactario y la falta de recursos críticos en el nosocomio, la ministra de Salud, Teresa Nigra, reconoció la existencia de las cajas caducadas, pero minimizó el hecho al asegurar que se trató de un accionar con "mala intención" por parte del personal, descartando que se haya alimentado a los menores con dichos productos y anticipando pedidos de informes para el deslinde de responsabilidades. Es decir: habrá persecución.

Las declaraciones de la funcionaria cayeron muy mal en el sector gremial. Desde la seccional puntana de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el secretario adjunto Gerónimo Ortiz salió al cruce con dureza y repudió los dichos de la titular de la cartera sanitaria.

"La ministra, en una cuestión de conciencia, admite la existencia de leche vencida, lo que se suele decir confesión de parte, relevo de prueba", señaló. Sin embargo, calificó de "total y absolutamente injusto" que se intente culpar públicamente a los trabajadores por las falencias operativas del área.

Para el referente sindical, responsabilizar a los empleados forma parte de una política de hostigamiento sistemática instalada por el actual gobierno: "Ha quedado claramente ratificado que la persecución y las amenazas son un estilo de vida y una política de Estado".

Ante este escenario de tensión y la advertencia oficial de represalias contra el personal, desde ATSA adelantaron que evaluarán acciones legales a través de los asesores letrados del gremio, reafirmando que no permitirán que se criminalice ni se responsabilice a los trabajadores por una crisis de gestión que excede sus responsabilidades cotidianas.