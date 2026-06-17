El éxodo de enfermeros y la sobrecarga horaria ponen en riesgo las guardias

El Hospital Pediátrico de San Luis está al borde del colapso por la falta de enfermeros y la sobrecarga horaria. Así lo advirtió uno de los gremios que nuclea al personal que consideró que la crisis se está tornando insostenible para los trabajadores que se desempeñan en urgencias, en medio de una “alerta epidemiológica” por el aumento de enfermedades respiratorias que afectan principalmente a niños de 0 a 4 años.

Inevitablemente el impacto del incremento de casos se refleja en la guardia. Se registra una suba importante de consultas por Influenza A, principalmente H3N2, Covid-19 e Influenza B. Esto provoca largas esperas y guardias desbordadas, mientras el personal reducido debe atender toda la demanda.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), denuncian el éxodo de personal, la precarización laboral y la sobrecarga que recae sobre los trabajadores de urgencias. Carola Piasco, secretaria gremial, exigió que se cumpla con la Ley 24.004 que regula el ejercicio de enfermería y que establece una reducción horaria a servicios especiales como guardia y urgencia, pero no se aplica en el Pediátrico.

Según el gremio, los trabajadores deberían cumplir 36 horas semanales, pero en realidad trabajan 48 horas más horas excedentes. "Esto es una decisión política del Ministerio de Salud, del Gobierno. Esto va a terminar colapsando el sistema de salud", advirtió Piasco.

La sindicalista remarcó que la falta de contratación de personal y la ausencia de recomposición salarial real generan fuga de profesionales de distintas disciplinas.

"También somos seres humanos, nos enfermamos, estamos en contacto con riesgos biológicos. Eso no se está contemplando", agregó. APTS sostiene que desde hace más de un año reclaman por la falta de enfermeros y que el sostenimiento del sistema recae sobre trabajadores desbordados que siguen con respuestas a la demanda.