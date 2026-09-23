Ribeiro, la empresa que nació en Villa Mercedes hace 115 años, se apaga

Nació en Villa Mercedes, inventó e implementó las famosas “Minicuotas”. Llegó a tener 87 sucursales y 2.500 empleados en todo el país. Hoy su casa matriz está vacía, con cajas sueltas y dos trabajadores custodiando el final. No es solo un comercio que cierra: son 32 familias villamercedinas que ya se fueron y 5 que quedan ahora en la calle. Una referencia histórica comercial que se pierde en el peor contexto económico.

Villa Mercedes está a punto de perder algo más que un comercio. Está a punto de perder parte de su historia. Ribeiro nació en 1910, hace 115 años, como una pequeña joyería en Pedernera 435. No nació en Buenos Aires. Nació acá. Y desde acá se hizo gigante.

El imperio que entendió al interior. Mientras las grandes cadenas solo miraban Capital Federal, Ribeiro miró el interior profundo. Entendió que, en Villa Mercedes, en San Luis, en La Rioja, en Catamarca, en Tartagal, había miles de familias que querían su heladera, su cocina, su televisor, pero no tenían tarjeta de crédito.

Inventó entonces las famosas “Minicuotas Ribeiro”. No era una financiación, era una revolución: bancarizó a los no bancarizados. Le dio crédito al que cobraba en efectivo, al empleado municipal, al albañil. Con esa fórmula construyó un imperio federal: 87 sucursales de Ushuaia a La Quiaca, 2.500 empleados y una facturación de 370 millones de dólares. La empresa puntana más grande de la historia del retail argentino.

El cierre paulatino: cómo se apagó un gigante

El final no fue de un día para otro. Fue un goteo que esta investigación reconstruye: 2018 - La devaluación: El dólar se duplica. Ribeiro queda stockeada en dólares y endeudada. Es el golpe de gracia. 2019 - Preventivo de crisis: Se presenta ante el Ministerio de Trabajo. El Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Mercedes, conducido por Reynaldo Lunardi, lo graficó así: "En Mercedes trabajan 24 empleados en comercio + otra decena en depósito. Logramos pagos semanales por acuerdo en Relaciones Laborales". En esa misma mesa, desde RRHH de la empresa le blanquean el plan: "Tienen que cerrar 42 sucursales en el país para acomodar la situación, creo que habían cerrado 26".

2021 - Concurso de acreedores: Deuda por $5.300 millones. En el expediente judicial figuran 85 sucursales y 1.550 empleados. 2024-2025 - El achique nacional: Quedan en pie 16 locales. De 2.000 empleados pasa a más de 600. El modus operandi se repite en todo el país y no es con telegramas masivos como en Tucumán o Paraná: te citan a trabajar, te encontrás la persiana baja con cartones, te avisan por WhatsApp que la sucursal cierra y a los 2-3 días te llega el telegrama y la orden de comunicarte con el gerente general.

Mayo 2026 - Villa Mercedes hoy: El relevamiento muestra en Pedernera N° 435 vacía, con el título "el gigante se apaga". Ya no hay 24. Hay dos empleados resistiendo en el salón entre cajas sueltas y cartones. El impacto social en Villa Mercedes: lo que se pierde Acá es donde la historia deja de ser números nacionales y pega en Villa Mercedes.

Ya se perdieron 32 familias mercedinas desde 2020, que se fueron con retiros voluntarios, indemnizaciones en cuotas y sin intervención sindical real. Si baja la persiana definitiva ahora, quedan 5 a 7 familias más en la calle.

Cuando cierra Ribeiro en Villa Mercedes no cierra un local de electrodomésticos. Se pierde una referencia histórica comercial de 115 años. Se pierde el lugar donde tres generaciones de villamercedinos compraron su primera heladera en cuotas. Se pierden sueldos que iban al almacén de la esquina, al alquiler de Villa Mercedes. En un contexto económico donde San Luis ya no aguanta más cierres, son 34 sueldos menos circulando en la ciudad.

Ribeiro no murió por Mercado Libre. Ribeiro murió porque en la Argentina de hoy nadie puede comprar una heladera en cuotas. Y murió porque el interior profundo, al que ella le dio crédito durante 100 años, hoy ya no tiene con qué pagar. Si se apaga Pedernera 435, no se apaga una persiana. Se apaga parte de la historia de Villa Mercedes.