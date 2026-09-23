Salud Mental: impulsan la creación de un Centro Municipal de Acompañamiento Integral

La iniciativa busca complementar y fortalecer el entramado institucional existente, para asistir a la gente. Foto: Shutterstock/La Nación.

Frente al crecimiento de la demanda de atención en salud mental y contención social en la localidad, la concejal de San Francisco del Monte de Oro (PJ), Karen Olguín Guiñazú, presentó formalmente un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para la creación del Centro Municipal de Acompañamiento Integral.

La iniciativa busca complementar y fortalecer el entramado institucional existente —como el hospital local y las escuelas— mediante un espacio municipal que refuerce la atención, apoye a las familias y brinde respuestas cercanas ante situaciones de vulnerabilidad, crisis emocionales o depresión.

Desde los fundamentos del proyecto, se advierte sobre la compleja realidad que atraviesa la provincia y el país en materia de salud mental y prevención del suicidio, destacando la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado y organizaciones sociales.

Principales ejes de la propuesta

Atención interdisciplinaria y gratuita: Conformación de un equipo integrado por profesionales de la psicología, trabajo social, medicina, derecho y acompañamiento terapéutico.

Trabajo articulado: Orientación a vecinos y familias, coordinando acciones con el sistema de salud local, provincial y nacional.

Prevención y capacitación: Talleres permanentes en instituciones educativas y sociales para la detección temprana de situaciones de riesgo y contención ante urgencias.

Previsión Presupuestaria 2027: Solicitud al Poder Ejecutivo Municipal para que incorpore la puesta en funcionamiento del centro dentro de la próxima planificación presupuestaria.

De aprobarse la normativa, el Ejecutivo Municipal deberá disponer de un espacio físico adecuado y poner en marcha el dispositivo en un plazo de noventa días, elevando informes bimestrales al Concejo Deliberante para garantizar el control institucional y la transparencia.

"Invertir en salud mental y contención comunitaria no es un gasto, es un acto de responsabilidad y cuidado colectivo", expresó la edil impulsora de la medida, remarcando la importancia de construir un Estado presente que acompañe a quienes más lo necesitan.