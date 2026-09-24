Dánica se despide, forzosamente, de las mesas hogareñas

Tras años de estar presente en las mesas de las familias, la conocida empresa Dánica anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol y más de 30 trabajadores perderán su fuente de trabajo.

La empresa informó que avanzará con el pago de las indemnizaciones correspondientes, mientras el sindicato busca una audiencia para defender los puestos laborales. Por lo pronto, los obreros armaron una carpa frente a las instalaciones en defensa de esta fuente laboral y sus derechos.

La histórica planta produce la década del 30 y fue allí donde, en 1963, comenzó a fabricarse la margarina Dánica, una marca que quedó en la memoria de generaciones de argentinos.

Dánica se suma a la extensa cadena de sectores afectados por las políticas del gobierno libertario del presidente Javier Milei. De acuerdo a lo que han advertido diversas organizaciones y medios periodísticos, más de 31 mil empresas y unidades productivas dejaron de operar en la Argentina.