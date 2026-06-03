Oficializaron el esquema de reducción gradual de las retenciones para el agro

El Gobierno nacional oficializó el esquema de reducción progresiva y permanente de los derechos de exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales, incluyendo soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

La formalización de la medida, que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a mediados de mayo, se dio a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Al argumentar la medida, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.

En este sentido, remarcó que “esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”.

De esta manera, consideró que “resulta necesario establecer un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que permita materializar el compromiso asumido por esta gestión, otorgando certidumbre a los actores del sector agroindustrial, promoviendo la inversión, el incremento de la producción y la consolidación de una mayor inserción internacional de la República Argentina”.

El programa establecido por la administración Milei se divide en dos componentes estratégicos: uno de aplicación inmediata para los cultivos de invierno y un cronograma de reducción gradual para los cultivos de verano.

Cómo quedan las nuevas alícuotas

Cultivos de invierno: establece alícuotas de aplicación inmediata para mercaderías como el trigo y la ceba. Por ejemplo, el trigo en grano tributará un 1%, mientras que la harina de trigo queda fijada en un 2,50%. La cebada tendrá una alícuota del 5,50%.

Cultivos de verano: contempla un cronograma mensual de reducción para los años 2027 y 2028. La soja en grano, que parte de una alícuota del 24% en 2026, iniciará un descenso mensual a partir de enero de 2027 hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.

El maíz y sorgo tendrán algunos derivados que tributarán retenciones cero, mientras que otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

En el caso del girasol, algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones y el aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.

Biodiesel: el biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%. Por su parte, el biodiésel que contiene aceite de soja comenzará un descenso desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028.__IP__

En el texto oficial, el Gobierno resaltó que “acorde a los resultados económicos logrados durante el año 2025 y el transcurso del corriente, la presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”.