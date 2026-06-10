Con una venta histórica, homenajes y emociones, "Alfredo S. Mondino" festejó sus 44 años

La firma Alfredo S. Mondino, oriunda de El Campillo (Córdoba), pero que tiene una fuerte presencia en San Luis y con sus tradicionales remates en Buena Esperanza, celebró este miércoles sus 44 años de creación.

La celebración fue en el transcurso del Remate Especial Aniversario que se llevó a cabo en el Club Deportivo Cultural de El Campillo, que para esta significativa ocasión fue transformado “en el epicentro de los negocios ganaderos, conectando al país a través de la pantalla de Canal Rural y nuestro canal de You Tube”, destacaron los integrantes de la consignataria de hacienda y de cereales en sus redes oficiales.

El cronograma se abrió con Faenar TV, luego vino el gran almuerzo de camaradería y por la tarde la comercialización de invernada y cría. Todas las actividades tuvieron un contexto de mucha emotividad, afecto, reconocimientos y nostalgia. Hubo un momento único, conmovedor, cuando toda la familia Mondino subió al escenario para encabezar en festejo de los 44 años, con la figura siempre presente del hacedor de la firma, Alfredo S. Mondino.

Expresiones de los directivos

“Para nosotros este es un aniversario muy especial y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy orgullosos con los valores con los que llegamos hasta acá, el valor de haber conformado con ustedes una gran familia a través de los años”, expresó muy emocionado y agradecido Marcos Mondino.

“Fue un remate muy fructífero, lógico, con buenos valores, creo que defendimos bien la hacienda. Tanto el que vendió, como el que compró, pueden estar contentos”, resumió al final de la cita su hermano, Roberto Mondino.

El directivo aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo que hacen todos los componentes de la firma que, con el acompañamiento de los clientes, permiten que en cada convocatoria lleguen buenos lotes de hacienda.

Homenajes y buenos negocios

Por su parte, el gerente comercial Francisco Garín puntualizó que este encuentro de El Campillo se caracterizó por ser un ámbito de homenajes y de buenos negocios. “Fue día de muchas emociones, recuerdos y de muchos sentimientos”, en referencia a la fecha conmemorativa y el permanente recuerdo del fundador Alfredo S. Mondino, el “Negro” como lo conocían afectivamente sus amigos ganaderos y allegados.

Con respecto a la parte comercial, Garín repasó que la subasta arrancó a la mañana con Faenar TV, que cerró con muy buenos valores. Luego vino el almuerzo de camaradería que estuvo colmado de amigos y clientes que “vinieron a acompañarnos en un momento muy especial”. Después, a la tarde, el martillo volvió a sonar con el remate de invernada y cría con buenos valores en todas las categorías, “con lo que completamos este remate felices, con muchos recuerdos y cariños, con lo que el ´Negro’ (Alfredo Mondino) había cosechado a lo largo de muchos años”.

Sólidos pasos y proyectos

Los 44 años encuentran a la firma Mondino en plena expansión. “Aquella aventura ganadera que arrancó por 1982, hoy no para de expandirse: con ganadería en todo el país, con una división ‘Agro”, que la rompe en maíz e insumos, en proyectos inmobiliarios que se expanden por Río Cuarto y gran parte de la región, con fideicomisos e inversiones que hablan mucho de ese ´ir siempre para adelante“, que dejó como legado Alfredo S. Mondino, el “Negro”, llama que hoy mantienen viva todos los componentes de la familia y la firma , según destacó uno especialista en ganadería del portal “Infosudoeste”

Fotos: gentileza prensa Mondino y Sanluisconelcampo Villa Mercedes