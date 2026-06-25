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Mal diagnóstico

Denuncian parálisis productiva y 'trampa' del IVA en San Luis"

Servando Etchepare y Leandro Degan advirtieron sobre emigración juvenil, falta de frigoríficos y distorsiones fiscales. El descalce del IVA ahoga a productores porcinos de Villa Mercedes.

Por redacción
| 25 de junio de 2026

Los dirigentes de “Impulso Generacional”, Servando Etchepare y Leandro Degan, expusieron un diagnóstico crítico sobre la parálisis económica y la realidad del sector productivo en la provincia. Sus declaraciones describen un escenario complejo marcado por la emigración juvenil, la falta de infraestructura y distorsiones fiscales severas.

 

Etchepare calificó la gestión del gobierno como "inútil para poner en marcha la producción y el trabajo". Detalló que debió trasladar parte de sus actividades a Córdoba debido al estancamiento profesional.

 

Advirtió además que este contexto empuja a los jóvenes profesionales a emigrar de San Luis en busca de oportunidades que no encuentran en el territorio puntano.

 

Leandro Degan, histórico productor porcino de Villa Mercedes y gerente de genética porcina, describió una "decadencia total" en el sector agroganadero. Señaló que el rubro afronta una carga total del 27 por ciento en bruto sobre su actividad. Criticó la distorsión fiscal del IVA que genera un saldo técnico crónico en contra del productor.

 

La "trampa" del descalce se explica porque compran insumos como alimento balanceado o tecnología gravados al 21 por ciento. Sin embargo, por regulaciones fiscales están obligados a vender su producción porcina al 10.5 por ciento. Ese diferencial no se recupera fácilmente y termina siendo absorbido como costo financiero por los establecimientos locales.

 

Degan remarcó además limitaciones estructurales. San Luis cuenta con excelentes condiciones naturales, buena calidad de agua, electricidad y maíz a bajo costo por estar lejos del puerto. Pese a eso, solo hay tres plantas de faena y apenas dos están habilitadas para porcinos. Esta carencia obliga a comerciantes a comprar carne faenada en otras provincias, lo que encarece notablemente los costos para el consumidor final de San Luis.

 

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