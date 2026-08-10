CRA insiste con el rechazo a un proyecto de Sturzenegger

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, volvió a oponerse a la idea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de hacer voluntarios los aportes de la cadena de la producción de carne al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Colombatto no solo defendió el esquema del organismo, sino que también realzó su rol en el fortalecimiento de la cadena, así como en la apertura de los mercados y la promoción internacional.

“Tenemos que defender lo que funciona, seguir construyendo en ese camino y corregir todo aquello que sea necesario mejorar”, marcó Colombatto desde la Expo Rural de Feliciano, provincia de Entre Ríos.

También defendió la labor de los entes sanitarios, hizo el reclamo para fortalecer las estructuras que han demostrado resultados, solicitó concentrar la agenda temática en los caminos rurales así como en las rutas, la infraestructura y la logística.

Asimismo, sobre el IPCVA sostuvo que “no es un gasto, sino una inversión estratégica que durante años contribuyó a abrir mercados, posicionar la carne argentina en el mundo y generar beneficios para toda la cadena” porque “cuando se abre un nuevo destino, gana el productor, gana la industria y gana también la Argentina con más exportaciones y más ingresos”.

También señaló que “desarrolla en materia de promoción internacional, campañas de consumo, investigación, capacitación y otras acciones vinculadas al fortalecimiento de la cadena cárnica” y, por eso, “ningún país que aspire a competir seriamente en los mercados internacionales puede prescindir de una política permanente de promoción”.

Por otro lado, marcó que “si hay aspectos que mejorar, debemos discutirlos y corregirlos. Pero no parece razonable desarmar una herramienta que funciona, que no demanda recursos del Estado y que ha demostrado ser una aliada fundamental para los productores y para la carne argentina”.

En tal sentido propuso: “Discutamos cómo mejorar los caminos rurales, las rutas, la infraestructura y la logística que hoy encarecen la producción. Pongamos la energía en resolver los problemas estructurales que realmente les restan competitividad a nuestros productores”.

Por último, en relación con los entes de la sanidad dijo que se pueden mejorar porque siempre hay cuestiones a corregir: “Todo sistema es perfectible y siempre habrá cosas para corregir, pero eso no significa desarmar estructuras que han demostrado eficiencia y resultados”.