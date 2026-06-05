La firma Alfredo S. Mondino celebra sus 44 años con la venta de más de 10 mil cabezas

Comenzó la cuenta regresiva para una fecha de oro para la firma Alfredo S. Mondino. El próximo martes 9 de junio se llevará a cabo una nueva edición de su tradicional Remate Aniversario, que este año alcanzará su edición número 44, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la ganadería argentina.

La jornada se desarrollará en las instalaciones del Club Deportivo y Cultural Del Campillo, en Córdoba, donde clientes, amigos y productores compartirán un día muy especial junto a la familia Mondino y todo el equipo de la firma.

En esta oportunidad, la consignataria pondrá a venta más de 10.000 cabezas provenientes de la región de la Pampa Húmeda, con una destacada oferta de hacienda de excelencia y una fuerte presencia de genética Angus.

Las ventas comenzarán a las 10:00 con el segmento televisado por Faenar TV, que incluirá una oferta de 2.500 cabezas, compuesta por 1.700 novillos, 500 vaquillonas y 300 vacas. Posteriormente, desde las 14:00, será el turno del remate de Invernada y Cría, con una oferta de 7.500 cabezas, integrada por 4.000 terneros, 2.500 terneras y 1.000 vientres.

Más allá de la actividad comercial, el encuentro tendrá un fuerte componente institucional y emotivo. La celebración contará con la participación de la familia Mondino y de todos los equipos que forman parte de la empresa: haciendas, cereales, administración y las distintas unidades de negocio que impulsan el crecimiento de la firma en todo el país.

Los asistentes disfrutarán de un almuerzo especialmente preparado para la ocasión, compartiendo una jornada de camaradería junto a clientes, amigos y productores que han acompañado la historia de la empresa a lo largo de estos 44 años.

Además, se podrá recorrer una muestra fotográfica especialmente diseñada para recordar los momentos más importantes de la trayectoria de Alfredo S. Mondino, mientras que reconocidas bodegas recibirán a los invitados con degustaciones y propuestas especiales.

"A lo largo de estos 44 años hemos construido mucho más que una empresa. Hemos forjado relaciones de confianza con miles de productores, clientes y amigos que forman parte de nuestra historia. Este aniversario representa el esfuerzo de varias generaciones y renueva nuestro compromiso de seguir acompañando al campo argentino", destacaron desde la firma.

El remate podrá seguirse en vivo a través de Canal Rural, por el canal oficial de YouTube de Alfredo S. Mondino y mediante streaming en las plataformas digitales de la empresa, permitiendo la participación de compradores de todo el país.

A 44 años de primer remate, Alfredo S. Mondino continúa renovando su compromiso con los productores, “apostando al crecimiento de la ganadería argentina y consolidando un modelo de trabajo basado en la confianza, la cercanía y la innovación”.

Desde la firma invitan a productores, clientes y amigos a acompañar esta celebración tan especial, que combinará negocios, historia, camaradería y el espíritu de trabajo que caracteriza a Alfredo S. Mondino desde hace más de cuatro décadas.