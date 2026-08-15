San Luis es la segunda provincia donde más bajó la cosecha de girasol

Aunque en gran parte del país, el la cosecha de giral profundiza su avance exportador en el primer semestre y la intención de siembra nacional crece un 5,3%, en San Luis los números son negativos. Según los relevamientos de las Bolsas locales y el Informe de Coyuntura de agosto, elaborado por su asesor económico, Jorge Ingaramo, la provincia perdió un 8 por ciento respecto al año pasado y es la segunda con más baja del país, detrás de Santa Fe, que bajó un 8,2.

El informe destaca, no obstante, el pronunciado incremento en las ventas externas acumuladas del complejo local, la firmeza de las cotizaciones del aceite y las perspectivas positivas para la intención de siembra de la nueva campaña 2026/27.

A nivel nacional, la estimación de pre-campaña elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una superficie destinada al cultivo de 3,0 millones de hectáreas, lo que implica una expansión del 5,3% respecto al ciclo previo.

Este crecimiento muestra un marcado dinamismo regional: sobresale la aceleración de la siembra en el NEA (+11,1%), así como incrementos significativos en la Cuenca del Salado (+15%), el Oeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa (+14%), el Sudeste bonaerense (+8,6%), el Centro de Buenos Aires (+5%), el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa (+4,5%) y el Sur de Córdoba (+1%).

Por el contrario, la competencia con el maíz bajo la influencia de "El Niño" reduce la cobertura en el Centro-Norte de Santa Fe (-8,2%), San Luis (-8%), la Zona Núcleo Norte (-6,9%), el Centro-Este de Entre Ríos (-3,9%) y el Centro-Norte de Córdoba (-3%). Al 5 de agosto, la implantación registra un avance nacional del 9,8%, concentrada en el NEA con una delantera de 31,2 puntos porcentuales respecto a su promedio histórico.