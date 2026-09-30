Máximo Kirchner siguió viaje y denunció un intento de disciplinamiento

Máximo Kirchner continuó su viaje hacia San Juan después de que la Policía de San Luis demorara el vehículo que conducía en un control sobre la ruta nacional 7, en Justo Daract. La Justicia Federal dispuso que el automóvil quedara en poder de su propietario en carácter de depositario judicial. Tras el procedimiento, Kirchner difundió un comunicado en el que denunció un intento de disciplinamiento.

El operativo ocurrió este miércoles 30 de septiembre, pasadas las 14, cuando una alerta del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) advirtió sobre un pedido de secuestro del Honda CR-V. Según la información policial, el rodado figuraba en un oficio vinculado a la causa “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”.

Aunque el primer parte ubicó el procedimiento en uno de los ingresos a la ciudad de San Luis, la Policía corrigió esa información en una segunda comunicación: el vehículo fue interceptado en el ingreso a la provincia, en Justo Daract.

En ese último reporte, difundido a las 18:26, la fuerza informó que había cumplido la disposición de la Justicia Federal y entregado el automóvil a su propietario como depositario judicial, tras lo cual pudo continuar su trayecto.

Desde el Ministerio de Seguridad afirman que la orden de retener al dirigente y de avanzar y divulgar la información fue dada por la propia ministra de Seguridad.

Kirchner, por su parte, relató que viajaba a San Juan para participar de actividades con compañeros y compañeras en un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente. Aseguró que había circulado durante años sin inconvenientes por la Ciudad de Buenos Aires y las autopistas bonaerenses, y que recientemente lo había usado para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.

En su comunicado atribuyó el procedimiento a un supuesto pedido judicial del juez Ercolini. También señaló que le realizaron un control de alcoholemia que dio negativo y que permaneció casi dos horas en la ruta junto a las personas que lo acompañaban, hasta que les avisaron que podían seguir viaje.

“Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos”, expresó. Y agregó: “No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”.

El comunicado cerró con una ratificación de su agenda: “Mañana nos vemos en San Juan”.