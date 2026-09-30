Hay un femicidio cada 33 horas y San Luis está entre las provincias con más casos

La Argentina está en emergencia. No es consigna, es estadística. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 176 femicidios en el país, uno cada 33 horas. La cifra ya supera a todo 2025, cuando se contaba uno cada 35 horas. Y solo el 11% de las víctimas había hecho una denuncia previa.

El dato surge del último informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), difundido por Agencia Noticias Argentinas. Otro relevamiento, del Observatorio "Adriana Marisel Zambrano" de La Casa del Encuentro, contabiliza 169 víctimas fatales en el mismo período -144 directos, 17 vinculados y 8 trans/travesticidios- y 349 intentos. La diferencia es metodológica. La conclusión, la misma.

En la década que va del primer “Ni Una Menos”, del 3 de junio de 2015 a mayo de 2026, el país acumula 3.424 víctimas fatales por violencia de género. 3.073 fueron femicidios directos. 436 mujeres habían denunciado. 188 femicidas tenían perimetral vigente. 3.840 hijos e hijas quedaron huérfanos.

San Luis no es una isla. Está entre las provincias donde más matan mujeres. Según MuMaLá, el ranking de tasa por cada 100 mil mujeres lo encabezan Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6), Catamarca (1,4), Misiones (1,2) y luego San Luis, Tierra del Fuego y Chubut, con 1,1. La media nacional es 0,6. Casi el doble. En números absolutos, MuMaLá registra 3 femicidios en San Luis en 2026. La Casa del Encuentro, 2. En 2025, la provincia había cerrado con 0 casos según MuMaLá. El retroceso es brutal. El patrón local replica al nacional: 67% en la vivienda compartida, 60% a manos de parejas, exparejas o familiares.

¿Por qué no se van? La respuesta es económica. "El contexto actual de ajuste, pobreza y precarización de la vida impide a las mujeres y diversidades salir de relaciones violentas, lo que hace que muchas tengan que seguir conviviendo con sus agresores por no contar con ingresos que les posibiliten tener autonomía", advierte MuMaLá.

El ajuste tiene tres caras. Primero, el vaciamiento del 89%. Según ACIJ y ELA sobre el Presupuesto 2026, los programas de prevención y atención de la violencia cayeron 89% desde 2023. Segundo, el fin del Acompañar y el desguace de la Línea 144. El Acompañar asistió a más de 100 mil mujeres, se recortó 90% en 2024 y desapareció en 2025. La 144 perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y 45% de su planta. Atendió a 180 mil personas en 2023. La meta oficial para 2026 es 60 mil. Tercero, el silencio estadístico. Desde diciembre de 2023 el Gobierno dejó de actualizar el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG). En la web del ex Ministerio de Mujeres hoy solo se lee: "No se puede cargar el modelo". Sin datos no hay política pública. Cuando había Estado, el 25% de las víctimas había denunciado. Hoy, 13%.

En San Luis, donde la contención la sostienen organizaciones sociales sin recursos, la emergencia no se declara en el Congreso. Se vive en cada casa donde una mujer no se puede ir porque no tiene a dónde ni con qué.

DATOS DUROS:

176 femicidios en 2026 (enero-agosto) - 1 cada 33 horas.

1,1 tasa de San Luis cada 100 mil mujeres vs 0,6 media nacional

3.424 víctimas fatales desde el primer Ni Una Menos

89% caída presupuestaria en programas de género desde 2023.

Fuente: MuMaLá informe enero-agosto 2026, La Casa del Encuentro informe 3.424 víctimas 2015-2026, ACIJ/ELA Presupuesto 2026.