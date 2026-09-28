Cada dos minutos se suma un nuevo conductor de app en el país

El crecimiento laboral en las calles tiene hoy rostro de aplicación. Según los últimos datos del sector, cada dos minutos una persona realiza su primer viaje como chofer de aplicación en Argentina, y la cantidad de personas que generaron ingresos mediante esa modalidad aumentó un 25% durante el último año. El dato corresponde a DiDi, la plataforma con presencia en 23 provincias y más de 200 ciudades, que hoy concentra a más de medio millón de argentinos que generan ingresos por esa vía.



El motor de ese crecimiento es la flexibilidad. El 70% de los conductores elige este sistema porque permite decidir cuándo salir a manejar y cuántas horas dedicar, una ventaja para quienes ya tienen otro empleo, estudian o asumen tareas de cuidado en el hogar. Muchos choferes lo usan como respaldo económico, con viajes en horarios disponibles o en períodos de mayor demanda. Algunos concentran su trabajo los fines de semana; otros, después de su jornada laboral, y otros estudian los días y horarios que ofrecen mejores precios para potenciar su facturación.



El fenómeno no es solo de volumen, sino de perfil. Uno de los cambios más marcados es el avance de las mujeres al volante. La cantidad de conductoras creció un 125% durante 2025 y ya representan el 15% de los conductores registrados en la plataforma. El 70% de ellas son jefas de hogar y aportan el principal ingreso de sus familias. En el país, la plataforma impulsó incluso la Academia de Mujeres Conductoras y funciones como la posibilidad de viajar con pasajeras mujeres por motivos de seguridad, una tendencia que también empieza a verse en San Luis.



En paralelo, los jóvenes usan las aplicaciones como fuente de ingresos mientras cursan sus estudios, porque les permiten organizar los viajes alrededor de horarios académicos variables. En el otro extremo, las personas mayores de 60 años registran 2,5 veces más viajes en promedio que el resto y encuentran en la app un complemento a la jubilación. Son dos puntas del mismo fenómeno que en la capital puntana se replica con fuerza.



Si a nivel nacional se suma un conductor cada dos minutos, en San Luis el ritmo exacto aún no tiene una estadística pública desagregada, pero el movimiento se siente en la calle. DiDi inició formalmente sus operaciones en la ciudad de San Luis el 26 de marzo de 2025 con una agresiva promoción del 99% de descuento en el primer viaje, para competir de forma directa con Uber y los remises tradicionales. La empresa llegó con dos productos: DiDi Express, que conecta pasajeros con autos particulares, y DiDi Poné Tu Precio, que permite negociar el valor del viaje entre pasajero y conductor. Para captar conductores, la estrategia local fue clara: comisiones reducidas al 10%, retiros diarios ilimitados y una ganancia garantizada de $550.000 semanales al cumplir objetivos de viajes. Desde el 10 de enero de 2025 ya se había habilitado el registro para manejar en la provincia.



El contexto local ayuda a entender el boom. A la par del encarecimiento del transporte público y la caída de su uso, crece el uso de aplicaciones de movilidad urbana como Uber y DiDi, impulsado también por la pérdida de empleo formal que empuja a miles de puntanos a buscar ingresos adicionales, según estudios del CETyD de la UNSAM.



Hoy, en la capital puntana, los grupos de WhatsApp de conductores, las filas en la EDIRO para esperar viajes y las promociones cruzadas son parte del paisaje. Resta ver si San Luis sostendrá su propio ritmo de incorporación, pero la tendencia nacional marca el pulso: el trabajo a través de apps ya no es una changa pasajera, sino una alternativa fundamental para quienes buscan flexibilidad, un segundo ingreso o una salida económica principal.