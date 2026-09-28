Detuvieron a un hombre por el crimen del barrio República

El asesinato de un hombre en el barrio República ocurrido el domingo a la tarde ya tiene un detenido, un sujeto de 38 años que será indagado en las próximas horas por la Justicia.

Según la Policía, el hombre –cuya identidad no fue proporcionada- habría participado de la gresca que le costó la vida a un hombre de 59 años. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que entre víctima y victimario había una vieja disputa.

El lunes por la mañana la Policía detuvo al acusado en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la Fiscalía N° 5, que investiga el caso. La detención se concretó en un domicilio de la manzana 3 del mismo barrio donde se produjo el crimen.

La pelea se produjo el domingo a la tarde entre las manzanas 42 y 42 del barrio del oeste de la ciudad. Según los testigos, sobre el final de la pelea, un hombre le arrojó una piedra a la víctima que terminó por ocasionarle la muerte casi de inmediato.