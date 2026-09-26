Inseguridad en todo San Luis: robaron motos, bicicletas y vaciaron un carro panchero

Los hechos delictivos golpean a las familias de todo San Luis. Ya no hay casos aislados y la impresión de que se vive en una ola generalizada se acrecentó en las últimas horas e incluyó la sustracción de motos, bicicletas, el vaciamiento de viviendas y de negocios, como un carro panchero que fue arrasado.

Las redes sociales y grupos de WhatsApp son los canales a los que apelan las víctimas de la delincuencia para difundir lo acontecido y bregar por algún tipo de ayuda para recuperar el bien o los bienes que cayeron en manos de los dueños de lo ajeno.

Golpe en la madrugada

En la ciudad de San Luis, este sábado bien temprano difundieron el robo de una moto azul que su dueño la dejó estacionada en la vereda de una vivienda, en el barrio Puerta del Sol que es jurisdicción de la Comisaría Séptima.

Fue durante la madrugada, a las 01:02, según precisó el damnificado en el pedido de ayuda para recuperar el rodado. Indicó que quienes puedan apartar información, deben comunicarse al 2664 878557 y al 2665 003805.

Un caso similar ocurrió en La Punta, donde de una propiedad situada en el Módulo 7 del sector 900/600 Viviendas sustrajeron una moto Zanella 150 cc. En el posteo que se hizo en redes sociales para que se conozca lo acontecido, se especificó que una de las características es que no tiene el plástico del lado del motor.

El “Guru” sin reparto

En Merlo, comerciantes viralizaron un video con la secuencia del robo de una motocicleta que era utilizada para el servicio de delivery del comercio llamado “Gurú”.

Las imágenes muestran el paso de dos jóvenes por la puerta del negocio hasta que uno de ellos se detiene a mirar la moto. Luego se van y a los pocos minutos uno de ellos vuelve y con total impunidad, se sube, la hace arrancar y se la lleva.

Asalto a un adolescente

Otro foco permanente de robos y asaltos es Villa Mercedes. Una mujer comunicó con mucha preocupación que este viernes al hijo de una vecina fue víctima de un asalto y que dos malvivientes le robaron una bicicleta.

Fue en calle Ardiles, en dirección a “Las Mil” viviendas. ”Hacemos un llamado a la solidaridad de todos: la bicicleta era prestada y necesitan recuperarla de manera urgente.

​Si alguien la vio, si se la ofrecen para comprar o si tienen algún dato para aportar, por favor comunicarse por privado. Cualquier información, por mínima que sea, nos ayuda un montón”, señalan en la publicación que hicieron en el Facebook “Bolsa de empleo Villa Mercedes”.

Desmantelaron un carro panchero

También, por las redes sociales se pudo conocer con el robo que fue perpetrado en el carrito llamado “Famoso 24”, que está ubicado en el Corredor Vial y calle Yapeyú, a poca distancia del Parque de las Naciones, en la ciudad de San Luis.

Los dueños detallaron que el ilícito fue cometido el viernes a la madrugada y que entre otros bienes los despojaron de: una garrafa verde de 10 kilos, otra negra de 15 kilogramos, una panchera, un parlante mediano, carne, mercadería y gran cantidad de bebidas.

Otra bici buscada

Mía Núñez publicó en su cuenta de Facebook un pedido de colaboración para recuperar la bicicleta que le robaron.

Según especificó, se la robaron de una casa del barrio “Manuel Lescano”, en la franja sur de la ciudad capital.