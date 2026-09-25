Una mujer lloró por el joven que intentó robarle: "Me da mucha pena"

“Me da mucha pena, tremenda pena. Un chico tan joven, por Dios. ¿Qué necesidad? Cuando hay tantas cosas lindas para hacer en la vida: estudiar, trabajar, acompañar a alguien. Dios santo”. Con esas palabras, y visiblemente emocionada, se expresó Nicolasa Morán durante el juicio contra Gonzalo Luna, el joven que quiso robarle.

El muchacho está acusado de intentar ingresar a su propiedad tras subir por una pared, caminar por el techo y romper el vidrio de una ventana del baño.

La reflexión y emoción de la damnificada se hizo pública en la audiencia previa a resolver la situación del imputado, encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó. Hubo acuerdo de juicio abreviado propuesto para Luna.

El trámite fue presentado este jueves por el fiscal de Instrucción N° 4, Javier Amitrano, con acuerdo de las partes, y le impone a Luna la pena de seis meses de prisión efectiva como autor del delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa. El hecho investigado ocurrió el 8 de agosto pasado, a las 18:30, en la vivienda que la damnificada posee en el barrio San Cayetano, en la ciudad de San Luis.

Ese día, Morán regresaba a su domicilio junto con su hermano y su cuñado, cuando advirtieron que había un hombre sobre el techo. La mujer pidió ayuda a un vecino, quien subió hasta la parte superior de la casa y encontró al sospechoso, de 30 años. Minutos después llegó personal policial y detuvo a Luna.

“Si usted dice que son 6 meses, tiene que ser así. Me da muchísima pena. Es más, me dio pena cuando la policía lo bajó del techo ese día, verlo tan joven”, dijo la mujer.

Luna reconoció el hecho y aceptó su responsabilidad. Fue asistido por el defensor oficial en lo Penal, Carlos Salazar, quien adhirió al acuerdo presentado por la Fiscalía.

La magistrada, luego de escuchar a las partes, resolvió que Luna permanezca detenido bajo prisión preventiva hasta que se dicte la sentencia correspondiente al procedimiento abreviado y estableció para ello un plazo de 10 días hábiles. Además, dispuso que se libre el oficio correspondiente al Servicio Penitenciario Provincial para hacer efectiva la medida.