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Cadena de rezos

Piden oraciones por Santi: su estado de salud se agravó

El joven fue internado de urgencia el martes. La familia se aferra a la esperanza de que salga nuevamente adelante. Tiene 19 años y el domingo hicieron un bingo para colaborar con su madre, a quien le habían cortado la luz.

Por redacción
| Hace 3 horas

La familia de Santiago Agüero Zárate, el joven de 19 años que pelea por su vida, se aferra al poder de la oración y a la búsqueda del milagro tras el panorama desolador que le dan los médicos. El chico tiene un tumor en la cabeza extendido a varias partes del cuerpo y sus allegados pidieron rezos por él.

 

 

Santi se encuentra en estado crítico y los profesionales que lo atienden no encuentran probabildad de vida, dijo una allegada al joven fanático de Juventud Unida Universitario. El domingo se hizo un bingo con el que se logró costear parte del tratamiento y ayudar a su madre, a quien le habían cortado la luz.

 

 

El joven ya tuvo dos operaciones, una en Córdoba y otra en el Ramón Carrillo. Ninguna pudo extraer el tumor porque el paciente comenzó con una hemorragia. También le hicieron tratamiento de rayos que tampoco funcionó: el mal creció y hace unos días empezaron con la quimioterapia.

 

 

El martes, Santi tuvo convulsiones mientras dormía, lo que motivó una nueva internación. La tomografía indicó que la metástasis tiene muchas partes tomadas. “El miércoles nos dijeron que no se puede hacer nada más, que solo queda esperar que Santi decida partir”, dijo con dolor la familiar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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