El primer fin de semana de primavera tendrá mucho calor y mucho viento

La advertencia emitida por la Red de Estaciones Meteorológicas sostiene que por lo menos hasta el lunes hará mucho calor, por encima de los valores normales para el mes de septiembre. Las altas temperaturas superarían la media provincial para el noveno mes, que se ubica entre los 6 y los 23 grados. Además, durante todo el fin de semana habrá mucho viento.

El primer ejemplo llegará el viernes 25 de septiembre, un día que irá de templado a caluroso y que estará acompañado de mucho viento, sobre todo por la tarde. El cielo estará mayormente despejado y la mínima será de 10 grados en tanto que la máxima se ubicará en los 28.



El viento será otro factor determinante en la jornada. Comenzará como una brisa predominante del sector sudeste y desde el mediodía rotará al este con intensidad entre leve y regular que podría alcanzar los 40 kilómetros por hora, aunque con ráfagas que superarán los 60 principalmente en el noreste, informó la REM.

Para el sábado se anuncia un día con el cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, a tal punto que llegarán a los 30 grados. El viento predominará del sector noroeste con ráfagas fuertes en la región centro y norte.

Las mismas condiciones llegarán el domingo 27 de septiembre. El cielo parcialmente nublado hará que crezcan las probabilidades de lluvias y tormentas especialmente en las regiones sur y parte de la central. Se esperan mínimas de 13 grados, máximas de 29 y vientos del sur.