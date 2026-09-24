Equipan a una maternidad de menor complejidad mientras la Teresita Baigorria decae

Poggi parece no entender de prioridades. El sector sanitario no está en contra de que la maternidad villamercedina avance, sino que cuestiona la desproporcionada mirada oficial. Foto: ANSL.

Una profunda consternación e indignación recorre los pasillos de la Maternidad Provincial "Dra. Teresita Baigorria". Mientras el gobernador Claudio Poggi firmó este jueves un decreto para la adjudicación de nuevo equipamiento e instrumental —incluyendo un mamógrafo digital directo con tomosíntesis— destinado a la Maternidad "Doctor Carlos Alberto Luco" de Villa Mercedes, el centro de referencia provincial que recibe los casos más urgentes y complejos atraviesa un escenario de extrema precariedad.

Desde el sector sanitario manifestaron su desconcierto ante la priorización oficial. "No es de estar en contra de los colegas de Villa Mercedes, pero esto es muy triste. Tenemos respiradores que deberían haberse cambiado hace años, están obsoletos, incubadoras que ya no se pueden arreglar más", expresaron con preocupación.

A esto se le suma el dolor ante la inminente fuga de profesionales que piensan en emigrar ante la decadencia salarial y laboral, en un contexto donde los trabajadores denuncian que las respuestas oficiales brillan por su ausencia. Del San Luis de los avances, al San Luis mediocre.

El contraste expone una crisis que ya arrastra antecedentes graves. Cabe recordar que, semanas atrás, se alertó sobre la paralización del mamógrafo y la rotura de un equipo químico esencial para Neonatología y Ginecología, cuyas muestras debían ser trasladadas en vehículos particulares hasta el ex Policlínico debido a la inacción oficial.

Para los trabajadores, la situación refleja prioridades oficialistas alejadas de la urgencia sanitaria. Mientras se argumenta escasez financiera para responder a las demandas elementales de los hospitales, los datos presupuestarios evidencian otra realidad: millonarias partidas destinadas a pauta publicitaria y difusión oficial que superan ampliamente las necesidades básicas de la salud pública puntana.

La situación escaló a tal punto, que en la publicación oficial sobre el tema, no pocos usuarios apuntaron contra el Gobierno. Reclaman una mirada lógica a la hora de invertir en el sector de salud y cuestionan aspectos salariales. Las recategorizaciones fueron de los ejes más replicados.

Mientras tanto, los pacientes pagan en carne propia la impericia absoluta.