Retroceso social: la pobreza se disparó en el “Gran San Luis” de 30,1% a 35,7%

El “Gran San Luis” registró un fuerte retroceso en materia social durante el primer semestre de 2026 y el dato es contundente: la pobreza en el aglomerado puntano saltó de 30,1 por ciento en el segundo semestre de 2025 a 35,7 por ciento en el primer semestre de 2026.

Según el análisis del licenciado en Economía Norberto Itzcovich, ex director del INDEC entre 2014 y 2015 y Director Técnico del organismo entre 2009 y 2014, en base a la Encuesta Permanente de Hogares, son 5,6 puntos de suba en solo seis meses y 14.444 personas pobres más, que llevan el total de 76.556 a casi 91 mil pobres.

El dato se conoce el mismo día en que el INDEC nacional confirmó el cambio de tendencia en todo el país y ubicó la pobreza nacional en 31,4 por ciento según el nowcast de la Universidad Di Tella y en 30 por ciento según la UCA.

De la baja histórica a la suba, el “Gran San Luis” revierte la tendencia y vuelve a quedar por encima de la media nacional. Pero el dato más grave es que ese 35,7 por ciento es parcial y esconde una realidad aún más dura. El aglomerado que mide el INDEC incluye solo a San Luis capital, Juana Koslay, La Punta y Potrero de los Funes. No incluye a Villa Mercedes, no incluye a Merlo, no incluye a Quines, a La Toma, a Concarán ni a ninguna otra localidad del interior provincial.

Es decir, los 14.444 nuevos pobres son solo de cuatro localidades del departamento Pueyrredón. Si en la zona más rica de la provincia, donde está la administración pública, los empleos estatales y el turismo de Potrero, se sumaron 14.444 pobres en un semestre, la cifra real de nuevos pobres en toda la provincia de San Luis es mucho mayor y confirma la proyección que hicimos de entre 17.250 y 19.500 nuevos pobres puntanos para toda la provincia.

No se trata solo de un rebote nacional, se trata de nuevos pobres creados en San Luis por las políticas del gobierno de Claudio Poggi y su gabinete, el mismo economista Itzcovich que cruzó a Poggi porque mientras el gobernador festejaba suba de ventas los datos del INDEC marcaban caída real del consumo todos los meses de 2026 con un desplome de 7,40 por ciento en junio.

En esta gestión se perdieron casi 4 mil empleos privados registrados, el 80 por ciento de los trabajadores provinciales y el 100 por ciento de los municipales no cubre la canasta básica de 1,3 millones de pesos que informó ATE San Luis y el salario registrado de 1,9 millones alcanza hoy para 6,5 canastas de servicios cuando hace un año alcanzaba para 7,8.

Los 14.444 nuevos pobres que hoy confirma el ex Director del INDEC son familias de la capital, de Juana Koslay, de La Punta y de Potrero de los Funes que hace seis meses no eran pobres y hoy lo son, a los que hay que sumarle los nuevos pobres de Villa Mercedes, de Merlo y de todo el interior que el INDEC no mide pero que existen.

Tibias acciones para la foto

Mientras esa es la foto social que se conoce hoy, la agenda oficial del gobierno puntano sigue centrada en turismo, en repartir bicicletas, en ‘generar humo’, en propaganda en medios nacionales y no en emergencia social.

Esta semana la gestión presentó como política central el programa “50 Festivales” con lanzamiento oficial el martes a las 18.30 en el Salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno y promoción en la Feria Internacional de Turismo del 26 al 29 de septiembre en La Rural, y como única política anti-pobreza el proyecto de Desendeudamiento Familiar que promueve la refinanciación de deudas familiares en hasta 24 cuotas con beneficios fiscales a bancos y fintech.

De 30,1 a 35,7 por ciento solo en Gran San Luis, 14.444 nuevos pobres sin contar Villa Mercedes ni Merlo, no son pobres heredados, son los nuevos pobres de esta gestión y son muchos más de lo que el INDEC puede medir.