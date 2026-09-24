En el “Día del Colectivero”, los choferes están en plan de lucha

Hoy 24 de septiembre la Argentina celebra el “Día del Colectivero” en homenaje a aquel primer servicio que unió Plaza de Mayo con Floresta en 1928. En San Luis, no hay nada que festejar debido a que la fecha encuentra a los choferes del interurbano y de la capital puntana en plena lucha salarial y con condiciones de trabajo cada vez más precarias.

El conflicto más crudo está en el interurbano provincial y golpea de lleno a los vecinos de Potrero de los Funes, El Volcán, La Punta, Villa Mercedes y Merlo.

Según denunció UTA San Luis con Iván Piñeyro a la cabeza, la mayoría de las empresas adeudan diferencias salariales de enero, febrero y abril de 2026, dos sumas no remunerativas de 120 mil y 180 mil pesos por trabajador y, lo más grave, aportes y contribuciones que fueron descontados del recibo de sueldo, pero nunca depositados.

Con un básico que ronda el millón doscientos mil pesos, los choferes advierten que no pueden salir a trabajar sin cobrar. Por eso el gremio impuso la regla que hoy paraliza a la provincia: empresa que paga, empresa que trabaja. Solo la empresa Panaholma, que cubre el corredor de la Ruta 1 entre Merlo y Santa Rosa, regularizó la deuda y siguió circulando. El resto de los corredores cortó el servicio.

Esa situación no es aislada. El 12 de mayo de 2026 hubo un paro total de 24 horas en todo el interurbano por el atraso de cuatro escalas salariales que representaron una pérdida del 15 por ciento del salario real y en mayo se anunció un paro de 48 horas si no se saldaba la deuda.

La respuesta de la Provincia fue que no puede hacer más aportes y que analizaba recortar frecuencias, frente a lo cual UTA respondió que no va a permitir despidos ni reducciones de servicio. El resultado lo paga el usuario que hoy no tiene cómo ir a trabajar.

En la capital, lejos de la normalidad

En la capital puntana la situación de Transpuntano, la SAPEM con participación estatal mayoritaria de la Municipalidad de San Luis que gestiona Gastón Hissa, acumula su propia cadena de conflictos que desmiente cualquier normalidad.

El patrón de los últimos dos años en la empresa fueron los paros por sueldos pagados a medias, con medidas de fuerza de cuatro días seguidos porque no se giraban los fondos y solo se liquidaba el 33 por ciento del salario, quedando el 67 por ciento restante como deuda para volver a circular, además de paros parciales en punta de línea de 10 a 12 y de 18 a 20 por asambleas permanentes.

A ese historial de inestabilidad se sumó en agosto de 2026 una ola de despidos mientras el boleto pasaba de 1000 pesos en marzo a 1200 pesos en agosto.

En redes sociales y en medios locales se reportaron ocho trabajadores desvinculados en medio del tarifazo y seis trabajadores más desvinculados en la semana del 20 de agosto, hecho que fue denunciado por el concejal Juan Martín Divizia.

El gremio denunció persecución laboral dentro de la empresa y el incumplimiento del descanso obligatorio de 15 horas entre servicios que establece la normativa laboral.

Unidades con problemas en los frenos

A la precariedad salarial y laboral se suman las condiciones de seguridad con las que trabajan los choferes.

El 13 de septiembre de 2026 dos unidades de Transpuntano, la 97 y la 142, colisionaron en Ruta 3 y Calle Segado por una presunta falla de frenos y las imágenes de las cabinas destruidas expusieron el estado de la flota, aunque los conductores solo sufrieron golpes.

Ese hecho no fue aislado. En diciembre de 2025 un chofer de la línea I fue atacado a golpes en la boca por dos jóvenes a los que les pidió que pagaran el boleto y terminó con cortes provocados con objetos punzantes.

En redes sociales los usuarios denuncian de forma recurrente la falta de mantenimiento, unidades nuevas conducidas por choferes jóvenes sin capacitación suficiente y el uso del celular al conducir mientras se transporta pasaje.