La "amnesia" oficialista con la "operación" Estancia Grande: Poggi impulsó la expropiación

No pega una. El Gobierno invierte millones en blindaje mediático, pero su propio séquito le juega en contra. Foto: ANSL.

El colmo de los colmos. No se sabe si es por miedo al escenario electoral que se aproxima en el futuro inmediato, o si se trata realmente de una impericia total. Lo cierto es que cualquier lector que se detenga unos segundos a pensar puede deducir lo siguiente: “al poggismo lo mandás a espiar y mueve los yuyos”.

No es una mirada subjetiva. A las fuentes se remite la reflexión. Y es que, en su temor y su pobreza de ideas, los medios que responden al mandatario provincial efectuaron una "opereta" apuntando al exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, por la expropiación de Estancia Grande.

Una de las notas, de notable militancia liberal, apuntó a la cuestión como "un capricho que le salió caro a los puntanos". Lo que al olvidadizo editor se le "pifió" revisar es que el propio Claudio Poggi impulsó la iniciativa cuando se desempeñaba como Ministro de Turismo, en el año 2009.

El decreto que quisiera borrar del mapa el oficialismo.

Y como si fuera poco, Poggi, siendo ya gobernador en su primera gestión, firmó el documento respectivo para la promulgación y materialización de la propuesta. Esta contundente afirmación se desprende del Boletín Oficial.

Concretamente, se trata del Decreto 3003-MRIyS-2012. No pocos recuerdan que Poggi era el funcionario que más se movía detrás del proyecto de polo. El emprendimiento apuntaba a posicionar a San Luis en los circuitos de torneos de élite, con la llegada de figuras internacionales, además de un perfil de negocio que el actual mandatario promocionaba en cada acto público.

De este modo, la cuestión cambia por completo la burda operación oficialista. No es un proyecto que Poggi "heredó", sino que fue uno de los más empujados por él estando en la función pública.

La situación deja muy mal parado al Gobierno, que cree que subestima a los puntanos. Y aunque en la cúpula de periodistas elásticos -que se amoldan a las apetencias de los valijeros- se manejen con la idea de que hay que mentir hasta que esa fábula sea entendida como una verdad, la gente tiene memoria. Las caretas se caen y la mentira tiene patas cortas.

En los pasillos de Terrazas hay un revuelo tremendo y muchos no comprenden cómo se puede caer tan bajo. Poggi y sus secuaces escupen al cielo y les cae en la cara.