La Punta: denuncian "ayudas" por más de $500 mil a la esposa de un funcionario del Concejo

El Concejo Deliberante de La Punta quedó en el centro de una nueva polémica institucional tras la denuncia realizada en sesión por el concejal Martín “Tincho” Bastías, quien cuestionó pagos municipales que habrían sido otorgados a la esposa del secretario legislativo del cuerpo.

Según expuso Bastías en el recinto, Lucía Anabel Galíndez, esposa de Juan Pablo Martínez, secretario legislativo del Concejo Deliberante, habría recibido durante varios meses ayudas económicas por parte del Ejecutivo municipal que en total superarían los 500 mil pesos.

El concejal vinculó esos pagos con una denuncia que él mismo presentó y que actualmente se encuentra en trámite, y solicitó que se transparente el listado completo de beneficiarios de ayudas sociales otorgadas por el municipio.

El planteo en el recinto. De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, Bastías señaló que las transferencias en concepto de ayudas municipales se habrían realizado de manera continuada.

En su intervención, pidió que el Ejecutivo informe los criterios de otorgamiento, el monto y la cantidad de beneficiarios de dicho programa.

El intento de archivo. El punto que generó mayor debate fue la moción del bloque oficialista para archivar el pedido de informes sin que tomara estado parlamentario ni fuera girado a comisión.

Para Bastías, esa maniobra impide el ejercicio del control y deja sin respuesta un planteo vinculado al uso de fondos públicos. "Están tapando la corrupción...", dijo entre otros conceptos.

Hasta el momento, el pedido de informes no fue respondido oficialmente por el Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Luciano Ayala.