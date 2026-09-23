ATSA reclama a Poggi una actualización salarial del 68% y advierte con un paro

La discusión salarial en la salud pública vuelve a poner al Gobierno de Claudio Poggi frente a un reclamo por actualizaciones pendientes. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de San Luis denunció que la diferencia entre los haberes que percibe el personal y los que debería cobrar alcanza el 68%. Ante la falta de respuestas, el sindicato anunció un plan de lucha y no descartó un paro en los hospitales públicos.

El secretario adjunto del gremio, Gerónimo Ortiz, sostuvo que las liquidaciones todavía se realizan con las escalas de marzo de 2023. Según los cálculos sindicales, ese desfase representa alrededor de $600 mil mensuales por trabajador. El planteo apunta a la falta de actualización de los básicos del sector, no al incumplimiento del pago completo de los salarios.

Ortiz ubicó el origen del conflicto en una decisión del Ejecutivo provincial de diciembre de 2023 que, según explicó, suspendió durante un año la aplicación de las escalas correspondientes al Convenio Colectivo 122/75. El cuestionamiento de ATSA es que una medida presentada como transitoria mantiene sus consecuencias sobre los ingresos del personal sanitario.

El sindicato también advirtió sobre la situación de quienes se jubilaron después de marzo de 2023. Según Ortiz, la utilización de remuneraciones desactualizadas para determinar los haberes iniciales perjudica a esos trabajadores cuando dejan la actividad. Para el gremio, el reclamo no se limita al bolsillo de los empleados actuales: también compromete los ingresos de quienes ya se retiraron.

Desde ATSA aseguraron que agotaron las gestiones administrativas y que el planteo llegó a funcionarios que hoy integran el Ministerio de Hacienda. Frente a lo que describen como una ausencia de respuestas, anticiparon medidas de fuerza, aunque el material difundido no precisa una fecha para un eventual paro.

El gremio vinculó además el conflicto salarial con las dificultades de atención en el sistema público. En ese marco, señaló demoras de entre 60 y 90 días para conseguir turnos en el Hospital Central Ramón Carrillo. Se trata de otro de los cuestionamientos sindicales a una gestión a la que le exigen resolver las condiciones salariales de quienes sostienen los servicios de salud.