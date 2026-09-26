Servicio Penitenciario Provincial: una interna fue atacada con agua hirviendo

Un gravísimo hecho de violencia sacudió al Servicio Penitenciario Provincial cuando trascendió que una interna, identificada como Mariana Vázquez, fue atacada por otra detenida, quien le arrojó agua hirviendo mientras se encontraba en su cama. Lo indignante del caso es que la víctima estaba a apenas unos días de cumplir su condena y recuperar la libertad.

Como viene ocurriendo de manera sistemática ante hechos de estas características durante la actual gestión, desde el Gobierno no se difundió un solo dato oficial. El caso recién salió a la luz este sábado debido a que, por ser jornada de visita, los familiares de otras internas comenzaron a comentar lo sucedido y a exteriorizar su preocupación por lo que se vive dentro del penal.

Tras la agresión, la mujer debió ser trasladada de urgencia y permanece internada en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” recibiendo asistencia médica por las lesiones sufridas.

Críticas a la gestión y opacidad oficial

El episodio está lejos de ser un hecho aislado y vuelve a poner bajo la lupa la impericia, la desprolijidad y la profunda inoperancia del Ministerio de Seguridad, comandado por Nancy Sosa.

Desde diversos sectores cuestionan que, a lo largo de su gestión, las autoridades no han podido normalizar ni la seguridad en la provincia ni las condiciones de extrema vulnerabilidad y conflicto que se viven dentro del establecimiento penitenciario, bajo la dirección de Karina Mantelli.

Familiares de detenidos acumulan múltiples quejas sobre situaciones de violencia interna que, de manera sistemática, quedan en la nada y no son investigadas con la transparencia que ameritan, generando una creciente ola de bronca e impotencia en la comunidad.