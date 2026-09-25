La farsa de Poggi con el gas: llora el tarifazo pero jamás reclamó ante Milei

Se ríe de los puntanos. Gracias a su silencio, los puntanos enfrentarán fuertes ajustes en sus facturas de gas. Foto: ANSL.

Si cualquier lector se remitiera a la mitología griega para comparar la realidad actual, podría inferir que el Gobierno de Poggi es una “caja de Pandora”. Cada vez que habla, acciona, emite opinión o simplemente respira, un “nuevo mal” emerge. Esta vez, el colmo de los colmos se dio con la modificación de Zonas Frías, que castigó a la provincia y ahora sufrirá un terrible ajuste en las facturas de gas.

Poggi parece no saber qué hay más allá de las paredes de “sus casas”. A lo sumo, su preocupación más grande es que Gaspar, su gatito, tenga alimento. Luego, vive una vida superflua, insulsa. Eso lo excluye de la capacidad de advertir el durísimo escenario socioeconómico que viven los puntanos. Desde esa perspectiva, Poggi se planta con un cinismo tan inentendible como sorprendente.

Un mensaje tan falso como papel de calcar

Con la reciente aprobación de la modificación a la Ley de Zonas Frías, Poggi buscó posicionarse del lado de la rabia social. En su cuenta de X, recordó que en mayo, con la media sanción de Diputados, manifestó su postura sobre el “perjuicio que implicaba para el bolsillo”.

Y con una falsedad tremendamente obscena, indicó que le informó “la situación a los legisladores nacionales elegidos por el pueblo de la provincia”. Sin embargo, lo que no mencionó en el mensaje es que los legisladores que avalaron la asfixia a los puntanos son sus propios secuaces.

“Como gobernador de San Luis, RATIFICO mi postura en contra de la ley sancionada en el día de la fecha y me comprometo ante los sanluiseños a encontrar mecanismos alternativos para que el impacto de esta quita del subsidio nacional en el bolsillo familiar sea el menor posible”, concluyó en un mensaje que no creyó nadie, ni su editor.

Ahora bien. Si tanta indignación le da el tema, ¿por qué jamás hizo los reclamos pertinentes? Tuvo en incontables oportunidades a Milei cara a cara, incluso a funcionarios nacionales de alto calibre, y nunca se animó a mencionar la cuestión, ni siquiera como para etiquetar a alguno en las redes y hacer un pedido desde la comodidad de su computadora.

Al contrario, cada vez que pudo, solo llevó alfajores. Chupó tanto las medias que le comió los soquetes a todos los funcionarios mileístas. ¿Los intereses de San Luis? Bien, gracias.

Lo que habrá que pagar: el impacto en el bolsillo

Los usuarios de gas natural en San Luis podrían pagar entre $15.000 y $25.000 más por boleta (o subas estimadas de hasta un 50% a 55% en el total de la factura). Un golpe durísimo que hará un daño histórico.

Aunque suene reiterativo, es clave comprenderlo. San Luis fue eliminada del régimen, lo que deja sin el descuento de entre el 30% y el 50% a más de 100.000 hogares puntanos, afectando directamente a más de 300.000 ciudadanos.

Es el aumento en el contexto más crudo: el costo real de calefaccionar un hogar en Merlo, El Trapiche, La Carolina, Villa Mercedes, San Martín, La Toma o Villa Reynolds, donde las temperaturas bajo cero son la regla durante meses, será brutal.

Los legisladores que votaron a favor: su columna vertebral

Los senadores nacionales, integrantes de La Libertad Avanza (LLA), que votaron a favor de eliminar a su propia provincia de la zona fría fueron Bartolomé Abdala (aunque este se distancia públicamente de Poggi) e Ivanna Arrascaeta . Ellos “levantaron la mano” —desde la comodidad de sus bancas— para que San Luis pague más caro el gas.

En Diputados, Carlos Almena y Mónica Becerra —exministra del propio gobernador Poggi—, también del bloque LLA, ya habían acompañado el proyecto cuando obtuvo media sanción. No es menor este detalle, porque expone la contradicción constante. Becerra fue ministra de Desarrollo Humano, un cargo por el que pasó sin pena ni gloria. Y mientras se llena la boca hablando de fe, olvida al rebaño: la gente pobre paga las ocurrencias oligárquicas.

Mientras legisladores de otras provincias, incluso del oficialismo como Mariana Juri y Rodolfo Suárez de Mendoza, votaron en contra para defender a sus comprovincianes, los representantes puntanos optaron por alinearse con la Casa Rosada y darle la espalda a San Luis. La historia los juzgará.

El pulso en las redes sociales

La bronca ciudadana no tardó en estallar ante la complicidad institucional. Al momento en que la agencia de noticias estatal publicó el “indignado” posteo de Poggi, los usuarios salieron al hueso a plantear la falsedad de las declaraciones.

"Almena y Becerra ¿a quién responden? ¿Quién fue el gobernador que los puso en los cargos que hoy ocupan en la cámara legislativa nacional?", manifestó Rubén.

"No borren los comentarios", pidió Soledad frente a una práctica corriente en el gobierno. "¿Y sus aliados funcionales en las cámaras? Antes es mejor que después", apuntó Laura. María Alejandra expresó: "Es cómplice del resultado a favor de la casta. Siempre avaló a los Macri-mileístas".

En definitiva, la gente “no come vidrio”. Ya no cree ningún relato. Es más, se indigna ante la subestimación. No hay peor circunstancia para un pueblo que una gestión chata. Y más que nunca resuena el refrán popular: “Cuando mezclas ignorancia y soberbia obtienes una dosis de mediocridad”.