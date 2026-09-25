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Rosario

Los hermanos Villegas y una despedida a toda velocidad

Habían quedaro cuartos a solo dos décimas de la medalla de bronce en la posta 4x100 pero luego fueron descalificados. El viernes hay mucha actividad puntana, con posibilidad de medallas, en los Suramericanos.

Por redacción
| Hace 1 hora

A solo dos décimas de conseguir una nueva medalla en duplicado quedaron los hermanos Lucas y Tomás Villegas en los Juegos Suramericanos. Los velocistas villamercedinos obtuvieron el cuarto puesto en la final de la posta 4x100. Después fueron descalificados.

 

 

La carrera marcó la despedida de los villamercedinos con un tiempo que luego fue anulado por los jueces. Los hermanos cerraron su participación con una medalla, la conseguida por Lucas en la misma prueba, pero en la categoría mixta.

 

 

 

En la carrera del viernes, que marcó la despedida de los hermanos en Rosario, el equipo se completó con Daniel Londer y Juan Ciampitti.

 

 

 

La jornada del viernes puede ser profusa en medallas para los puntanos: Bruno De Genaro correrá la posta 4x400, Valentina Aguado vuelve a la competencia en Escalada, Ignacio Piotto juega la final de pádel y Pablo Mínguez empieza a completar el calendario con la selección argentina de handball.

 

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