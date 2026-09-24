Valentín Sternik consiguió otra medalla puntana en Santa Fe

En un día en el que los atletas puntanos en Santa Fe pueden conseguir o asegurarse varias medallas, Valetín Sternik abrió el juego con una presea de bronce en la categoría Velocidad Masculina de Escalada. El joven radicado en España tuvo una muy buena mañana y sumó a los logros locales.

En la calificación de la primera hora, Sternik terminó tercero en la general a muy pocos puntos de los dos primeros, el venezolano Gustavo Pérez y el ecuatoriano Carlos Granja. Esa calificación lo llevó a jugar la final por la medalla de bronce ante el cuarto de lista, el ecuatoriano Piero Luna.

Antes, en los otros mano a mano Valentín venció al brasileño Pedro Egg y perdió ante Pérez, quien finalmente se llevó la plata al perder la final con Granja.

En la escalada mano a mano, el puntano fue superior a su rival y se quedó con el tercer puesto, que se suma a los premios que hasta ahora obtuvieron por San Luis Valentina Aguado en Escalada, Lucas Villegas en Atletismo y Tomás Moyano en Ciclismo.