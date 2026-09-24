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Valentín Sternik consiguió otra medalla puntana en Santa Fe

El puntano que vive en Barcelona obtuvo la medalla de bronce luego de una mañana muy dura en la que salió tercero en la clasificación y luego ganó dos mano a mano. Hoy hay mucha actividad puntana en los Suramericanos.

Por redacción
| Hace 3 horas

En un día en el que los atletas puntanos en Santa Fe pueden conseguir o asegurarse varias medallas, Valetín Sternik abrió el juego con una presea de bronce en la categoría Velocidad Masculina de Escalada. El joven radicado en España tuvo una muy buena mañana y sumó a los logros locales.

 

 

En la calificación de la primera hora, Sternik terminó tercero en la general a muy pocos puntos de los dos primeros, el venezolano Gustavo Pérez y el ecuatoriano Carlos Granja. Esa calificación lo llevó a jugar la final por la medalla de bronce ante el cuarto de lista, el ecuatoriano Piero Luna.

 

 

Antes, en los otros mano a mano Valentín venció al brasileño Pedro Egg y perdió ante Pérez, quien finalmente se llevó la plata al perder la final con Granja.

 

 

En la escalada mano a mano, el puntano fue superior a su rival y se quedó con el tercer puesto, que se suma a los premios que hasta ahora obtuvieron por San Luis Valentina Aguado en Escalada, Lucas Villegas en Atletismo y Tomás Moyano en Ciclismo.

 

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