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Puly Villegas ganó dos partidos en un día y acaricia el oro

Junto a Facundo Andreasen vencieron a la dupla boliviana y a la chilena en la misma jornada. Con los trasandinos se enfrentarán el jueves en la final.

Por redacción
| Hace 2 horas

Dos triunfos en un día y la sensación de que la medalla está cada vez más cerca es la realidad con la que se irá a domir Alfredo “Puly” Villegas en Santa Fe, donde participa de los Juegos Suramericanos en la especialidad Paleta de goma.

 

 

El jueves 24 de septiembre puede ser el día en que el puntano y su compañero Facundo Andreasen se cuelguen nuevamente una medalla cuando juegue el partido final ante la dupla chilena conformada por Esteban Romero y Julián Stabon, a quienes ya le ganaron el miércoles.

 

 

El triunfo de Villegas y Andreasen del miércoles fue por 15-6 y 15-7 en la primera parte de la jornada en el trinquete de Santa Fe. Por la tarde, el esfuerzo no fue tanto ante la dupla boliviana integrada por Samuel Quispe y Jheison Padilla: 15-3 y 15-2.

 

 

 

El jueves, el partido dorado tendrá nuevamente frente a frente a argentinos y chilenos en el último enfrentamiento de la jornada despedida de la Paleta, que comenzará a las 17.

 

 

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