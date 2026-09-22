Los goles de Mínguez, el debut de Piotto y el sexto puesto de Moyano

El supermartes puntano en los Juegos Suramericanos dejó dos medallas para atletas de la provincia, una despedida con sabor amargo y algunas historias que recién empiezan a escribirse. Las actuaciones más destacadas fueron las de Lucas Villegas, plata en el relevo de 4x100 mixto, y Valentina Aguago, bronce en Escalada en bloque femenino.

Villegas tuvo la oportunidad de correr por otra medalla en la final de los 100 metros masculino para la que se clasificó al obteber el segundo puesto de la serie en un tiempo de 10.44. Su hermano Tomás también fue segundo en su serie con 10:57.

En la final, Lucas mejoró su tiempo a 10.39 y estuvo a seis milésimas de conseguir el tercer puesto y la medalla de bronce. Tomás terminó en el quinto lugar.

Como una de esas subidas que debió enfrentar cientos de veces en sus entrenamientos por las rutas de la provincia, Tomás Moyano tuvo unos Juegos Suramericanos ascendentes. Luego de abandonar en la carrera de ruta, llegó a la pista y consiguió una medalla de broce en Persecución por equipos y el martes, en su última compentencia, estuvo muy cerca de repetir pero sobre el final se quedó sin nada.

Moyano afrontó el martes la prueba Omnium con la fe de quienes emprenden los grandes desafíos. La competencia es de las más duras del ciclismo de pista ya que cuenta con cuatro especialidades que se disputan en la misma jornada.

Por la mañana, la actuación del puntano fue soberbia. En la primera terminó tercero; y en la segunda ganó la friolera de 16 de los 36 sprints y se ubicó en el segundo puesto, lo que le permitió terminar la jornada matutina en la punta, compartida con el chileno Jacob Decar.

Eso le permitió afrontar las dos últimas etapas con optimismo, lo que sumado a su talento natural le imprimió el carácter de candidato indudable. En la carrera de eliminación siguió con el dominio, pero en la final fue superado uno a uno por los otros ciclistas y quedó en el sexto puesto de la clasificación final.

Ignacio Piotto comenzó su itinerario sudamericano con dos indiscutibles triunfos en las canchas de pádel de los juegos que se desarrollan en Santa Fe. Con su compañero Santino Contreras, el deportista de Concarán encabeza el grupo A y fortalece su chapa de candidato.

En el primer partido de la jornada, Piotto y Contreras vencieron sin problemas a los bolivianos Mateo Torrelio y Claudio Oropeza por 6-1 y 6-0 y mostraron la poca paridad que hay entre las duplas.

La segunda presentación, ante los peruanos Octavio Ceballos y Sergio Monges también tuvo una clara victoria de los argentinos que pasaron a las semifinales y se garantizaron jugar por una medalla. Fue 6-0, 6-2 que le da esperanzas para la próxima presentación de Piotto y Contreras, el miércoles, contra la dupla chilena.

El que terminó con la participación puntana de un martes lleno de acción fue Pablo Mínguez, extremo de la selección argentina de handball que en el debut venció a Paraguay por 27 a 17.

El puntano hizo cuatro goles, dos de ellos de contraataque, y fue el tercer máximo anotador de un equipo que lo tiene como baluarte y que volverá a jugar el miércoles nada más y nada menos que ante Brasil, en una suerte de final anticipada.

El miércoles 23 será el día del debut de Bruno De Genaro en los 400 metros con la carrera inicial a las 10:10 de la mañana.