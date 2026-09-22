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Tomás Moyano empezó la Omnium con todo pero se quedó en la última prueba

El ciclista encabezó la durísima competencia prácticamente desde el principio hasta la última prueba, donde se quedó sin nada. Se despidió de los Juegos con una medalla de bronce obtenida el domingo.

Por redacción
| Hace 2 horas

Como una de esas subidas que debió enfrentar cientos de veces en sus entrenamientos por las rutas de la provincia, Tomás Moyano tuvo unos Juegos Suramericanos ascendentes. Luego de abandonar en la carrera de ruta, llegó a la pista y consiguió una medalla de broce en Persecución por equipos y el martes, en su última compentencia, estuvo muy cerca de repetir pero sobre el final se quedó sin nada.

 

 

Moyano afrontó el martes la prueba Omnium –la que mejor le queda y de la que es campeón panamericano- con la fe de quienes emprenden los grandes desafíos. La competencia es de las más duras del ciclismo de pista ya que cuenta con cuatro especialidades que se disputan en la misma jornada.

 

 

Por la mañana, la actuación del puntano fue soberbia. En la primera, regulando, terminó tercero; y en la segunda ganó la friolera de 16 de los 36 sprints y se ubicó en el segundo puesto, lo que le permitió terminar la jornada matutina en la punta, compartida con el chileno Jacob Decar.

 

 

Eso le permitió afrontar las dos últimas etapas con optimismo, lo que sumado a su talento natural le imprimió el carácter de candidato indudable.

 

 

En la carrera de eliminación siguió con el dominio, pero en la final fue superado uno a uno por los otros ciclistas y quedó en el sexto puesto de la clasificación final.

 

 

 

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