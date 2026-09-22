  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Martes 22 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Martes 22 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Suramericanos

Valentina Aguado y un nuevo título en su carrera: medalla de bronce en Santa Fe

La escaladora puntana había terminado segunda en la clasificación y en la manga final fue superada por un punto por la competidora chilena. Mañana sale a las rocas Valentín Sternik y el viernes repite Valentina.

Por redacción
| Hace 2 horas

Adentro de la figura diminuta de Valentina Aguado hay una enorme deportista, una competidora nata que permanece en los primeros planos de la Escalada deportiva hace años y que se reafirmó en esa posición con la medalla de bronce obtenida en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

 

 

 

A los 25 años, la puntana registró otra actuación notable para su carrera y se subió al podio detrás de la brasileña Anja Kohler y de de la chilena Martina Castro.

 

 

Aguado había comenzado la jornada de manera impecable en la rueda clasificatoria, disputada por la mañana. En las cuatro rocas obtuvo muy buenos puntajes que le dieron los 99,4 puntos que le permitieron salir segunda y aguardar la final de la tarde con muchas expectativas.

 

 

En la final obtuvo 68.4 puntos entre las cuatro rocas y fue superada por la chilena, que consiguió un punto más por las milésimas obtenidas en los últimos dos ascensos.

 

 

Valentina escalará nuevamente en Santa Fe el viernes 25 de septiembre en la categoría Liderazgo femenino.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo