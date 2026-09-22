Valentina Aguado y un nuevo título en su carrera: medalla de bronce en Santa Fe

Adentro de la figura diminuta de Valentina Aguado hay una enorme deportista, una competidora nata que permanece en los primeros planos de la Escalada deportiva hace años y que se reafirmó en esa posición con la medalla de bronce obtenida en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

A los 25 años, la puntana registró otra actuación notable para su carrera y se subió al podio detrás de la brasileña Anja Kohler y de de la chilena Martina Castro.

Aguado había comenzado la jornada de manera impecable en la rueda clasificatoria, disputada por la mañana. En las cuatro rocas obtuvo muy buenos puntajes que le dieron los 99,4 puntos que le permitieron salir segunda y aguardar la final de la tarde con muchas expectativas.

En la final obtuvo 68.4 puntos entre las cuatro rocas y fue superada por la chilena, que consiguió un punto más por las milésimas obtenidas en los últimos dos ascensos.

Valentina escalará nuevamente en Santa Fe el viernes 25 de septiembre en la categoría Liderazgo femenino.