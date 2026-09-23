La fiereza defensiva de Pablo Mínguez aportó para un triunfazo ante Brasil

Como era de esperar, el partido entre la selección argentina y la brasileña de handball por los Juegos Suramericanos fue una verdadera batalla que terminó del lado albiceleste, donde se desempeña el puntano Pablo Mínguez. El trabajoso triunfo por 18 a 17 puso a Los Gladiadores muy cerca de una medalla.

A la selección nacional le quedan tres partidos ante rivales supuestamente menores y de ganarlos a todos se llevará la presea dorada. El encuentro contra Brasil –programado prematuramente por la organización en la segunda fecha- representó una final anticipada.

Jugado ante un estadio repleto, la selección demostró su carácter y salió victoriosa con la utilización de Mínguez en el aspecto defensivo, por lo que no tuvo oportunidad si quiera de intentar un disparo al arco.

Los Gladiadores y Mínguez volverán a jugar mañana ante Perú, el viernes ante Chile y el sábado –el último día de los Juegos- ante Uruguay.