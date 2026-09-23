Piernas para unos, cuesta arriba para otros

Las piernas se convirtieron en un asunto político por una coincidencia de publicaciones. En una, el diputado provincial Jorge “Toti” Videla muestra su medalla después de correr en Paraty, Brasil. En otra, un hombre cuenta que caminó de La Punta a San Luis buscando trabajo. Los dos hablan de esfuerzo. Las metas quedan bastante lejos entre sí.

“Lo que te propones, lo logras”, escribió Toti en su publicación. La frase queda bien junto a una medalla, una sonrisa y el cartel de llegada. Tiene esa contundencia de las recetas que parecen servir para cualquiera, siempre que no se les pregunte demasiado por las condiciones de partida.

En el posteo atribuido a Matías Allendez, reproducido por Voces Puntanas, el paisaje cambia. Cuenta que pasó la semana recorriendo carnicerías y fiambrerías para conseguir empleo en los oficios que conoce. Dice que no tiene dinero y que sus piernas “no dan más”. Su meta es conseguir laburo. Según su relato, caminar no le alcanzó.

Quizás Matías también se lo propuso. Ese es el pequeño inconveniente de convertir una satisfacción personal en una fórmula universal: del otro lado de la pantalla puede aparecer alguien que se esfuerza y no llega. Alguien cuya carrera no tiene inscripción, arco de llegada ni una medalla esperando.

Pero las redes encontraron otra discusión en la postal brasileña del diputado. Entre los comentarios aparecieron dudas sobre si había usado inteligencia artificial para que sus piernas lucieran más fornidas. No hay elementos para afirmar que la imagen haya sido retocada con esa tecnología. La sospecha, sin embargo, dejó servido un chiste con el calendario político provincial.

Su jefe político, Claudio Poggi, viene impulsando capacitaciones en inteligencia artificial. Este mes promovió un programa para empleados públicos con la idea de incorporar herramientas que potencien su trabajo. Así lo explicó en el anuncio oficial. Con ese antecedente, la Mesa Cinco permite la pregunta: ¿habrá tomado Toti algún curso de IA o los comentaristas le están quitando mérito al entrenamiento?

La ocurrencia termina ahí. No hay constancia de curso ni de retoque. Lo que sí admite una lectura política es la distancia entre el mensaje del diputado y el del vecino: uno presenta el esfuerzo como garantía de éxito; el otro cuenta el cansancio de haberlo intentado sin conseguir trabajo.

Un representante provincial puede correr en Brasil y celebrar su llegada. También podría detenerse un momento en esa otra carrera que aparece en las redes de su provincia. La de quienes recorren comercios, preguntan, dejan sus datos y vuelven a casa sin novedades.

Para las piernas de la foto quedó la duda sobre la inteligencia artificial. Para las piernas cansadas de buscar trabajo hace falta una respuesta bastante más concreta.