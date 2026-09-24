"Puly" Villegas, un deportista ejemplar que se colgó otra medalla de oro

Desde que puso un pie en Santa Fe, Alfredo “Puly” Villegas sabía que su pareja con Facundo Andreasen era la máxima candidata al oro de los Juegos Suramericanos. Una gran carrera lo respaldaba y lo ubicaba en el olimpo de los pelotaris de esta parte del continente.

Sin embargo, el puntano afrontó el torneo con suma responsabilidad y con la seriedad que los deportistas ejemplares ante su propio prestigio, cuando sienten que de alguna manera está en juego.

El resultado fue una medalla de oro ganada de punta a punta, sin perder un set, y con la tranquilidad que le da su talento y su conocimiento del juego.

No se esperaba otra cosa de “Puly”, en cuanto al resultado, su lugar más alto del podio (otra vez), pero sobre todo a su entrega total al deporte que ama. Eso es lo que diferencia a deportista extraordinario, supremo, de un simple campeón.