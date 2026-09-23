Las rutas rockeras, la canción del testimonio y el baile infaltable

JUEVES 24

La ruta del rock

El largo viaje de “Camionero” llega a San Luis para presentar “Prueba de contacto”, su último disco. A partir de las 22 en Comuna con “Dicardo Rarín” como apertura.

Temporada de playa

Si es jueves “Los Playeros” salen al escenario de Malú para que su público se divierta y empiece el fin de semana con toda la alegría. A las 2 de la mañana.

Las alas del deseo

Juan Manuel “El Ángel Tropical” encabeza la versión primaveral de “Golden show”, el ciclo de espectáculos que se realiza en el casino Golden Palace y que no solo tiene entrada gratuita sino que además sortea 300 mil pesos en efectivo.





Con el benjamín

Una nueva edición del ciclo “La canción con sentido” se realizará en el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Por primera vez integrada por varones, la noche tendrá a Norte libre como artistas centrales y a Benjamín López Nader como invitado especial

Variedad

Para iniciar su agenda de primavera “Casa Mollo” presenta a “FM Duo”, un grupo de canciones frescas y conocidas que encabeza una grilla que incluye tango y Dj’s con entrada gratis.



















VIERNES 25

Regreso oriental

Tras más de dos años sin tocar en la provincia “Bandalos chinos” vuelve para presentar “Vándalos”, su disco más directo hasta ahora. Tocarán en Comuna a partir de las 22 y habrá que bailar un rato.





Casi cien

La 99 de Blues Band es un conjunto ideal para escuchar en “La ferroviaria”, un espacio que combina todos los placeres como la música, la comida y la buena bebida. A partir de las 22 con entrada gratuita.





En dos idiomas

Noche de covers en All right con dos propuestas que tienen al tributo como eje. Primero “The Club”, un grupo que recorre los clásicos internacionales de todos los tiempos; y finalmente Marcelo Reynoso repasa con su piano las versiones de clásicos del rock argentino.

Primavera cero

Un poco de rock para el primer fin de semana de primavera es lo que propone Casa Mollo con la llegada de Willi Opio, una banda que este año explotó por todos lados y que tiene una nueva chance de mostrarse a partir de las 22:30, con entrada gratuita.











SÁBADO 26

La lírica del tango

La orquesta barroca de Mendoza, el Coro de San Luis lírica y el “Magnificat” de San Rafael se unen junto a bailarines de la provincia para una mezcla que puede resultar muy efectiva: el tango sinfónico. A partir de las 21:30 en el Cine Teatro San Luis.





Norma te encuentra

Después de recorrer toda la provincia con su unipersonal, Marilen Urquiza lleva “Norma” a Los Molles, una localidad cercana a la de su nacimiento. Será en “Punto de encuentro”, a partir de la 21:30 con entradas a 15 mil pesos.

Los chocos patrullan

El Molino Fénix de Villa Mercedes nuevamente recurre a los infantiles para reactivar su público. Llevará a Paw Patrol, la reconocida comedia de animales, que tiene una obra llena de acción y ladridos. Doble función: a las 16 y a las 18.

Volvieron los 90

Audiostoner es una banda que tributa a varias agrupaciones del 90 como Soundgarden, Audioslave con un sonido actual y renovado. Se presentarán en “Roma multiespacio” a las 22.





Clásicos en blanco y negro

César Blanco y sus amigos conformaron “Viejo lobo”, una banda que recorre temas clásicos del rock nacional y que se presentará en “La ferroviaria” en el Puente Blanco.





Un encuentro cumbre

Un café concert con todos los elementos del género es el que presentan “La Pocha show” y Francis Legant en Casa Mollo a partir de las 22:30. Estará como invitada especial Suzú, de “La jaula de las locas”.





Salir a la noche

“Brote” brota en All right. Un dúo que replica clásicos de folclore argentino estará en el bar de la Illía a partir de las 22:30 y con entradas gratis.

Las combinaciones

“Mestizo”, un trío que mestiza muy bien distintos géneros reconocidos y propios del continente llegará a “El boliche don Miranda” para una función rodeada de amigoss a partir de las 22.



