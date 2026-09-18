Entre el abandono y la pobreza creativa: la Secretaría de Deportes se hunde en la inacción

Un "campeón". Poggi, a la par de su amiga "Laila", libran a un azar innecesario al deporte. Foto: ANSL.

El Gobierno de Claudio Poggi no arranca. No arrancó en diciembre del 2023, y no arranca ahora, en septiembre del 2026. Más allá del pataleo constante, la queja por lo que hizo la gestión anterior, y alguna que otra bicicleta entregada sin mayores logros, no hay acciones contundentes. Uno podía decir que quitando todo lo que ha hecho la gestión, San Luis puede seguir su historia sin ninguna complicación.

Esta escasez creativa ha tenido un tremendo impacto en distintas áreas, que son de notable disgusto, como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, entre otras. Pero hay un sector invisibilizado por el propio oficialismo, sumido en un estado de abandono impensado: Deportes.

Lejos del apoyo a tantos jóvenes y adultos con un talento increíble, capaces de dejar a la provincia en lo más alto de los podios nacionales e internacionales, la Secretaría liderada por Adelaida “Laila” Muñiz apenas se dedica al papeleo de rutina.

Con todo un aparato tremendo heredado de gestiones anteriores, con el que el área apenas tendría que pensar en iniciativas para dar uso a las obras de gran envergadura, solo le alcanza para trazar propuestas menores de subsistencia.

Ante esas mezquindades, los únicos perjudicados son los deportistas y la propia comunidad puntana. De hecho, es de público conocimiento la enorme cantidad de chicos y chicas que recurren a la solidaridad de comerciantes o de la propia gente ante sorteos, bingos y rifas para juntar dinero para viajes, hospedajes e indumentaria de cara a competencias de alto calibre.

Qué mejor que los jóvenes estén en el deporte y no en los peligros de la calle. Pero al abstraerse de la sensibilidad social, el Gobierno no logra dimensionar el rol comunitario del deporte. No puede o no quiere hacerlo.

Las destrezas –no deportivas– de Muñiz

Un lector desprevenido podría pensar que estas imprecisiones se deben a una agenda cada vez más complicada de la secretaria de Deportes, pero no es así. Al menos por lo que se advierte en redes sociales, “Laila” se muestra muchísimo más comprometida con responder con acalorados mensajes a publicaciones que hablan de lo que el Gobierno quiere callar.

Incluso, se la ve con un ímpetu admirable respondiendo publicaciones que cuestionan al ultraconservadurismo católico. En los propios pasillos gubernamentales piensan: “Ojalá tuviera la misma energía para trabajar por el Deporte”.

Pero hay algo innegable en su carrera estatal: sus destrezas. No precisamente para disciplinas deportivas, sino para acomodar a los suyos y a los amigos del poder. El reparto de beneficios que miran con buenos ojos a los apellidos renombrados alcanza también a su conducción. Muñiz, tiempo atrás, oficializó el nombramiento de su hermano, Marcos Ignacio Muñiz, como subdirector del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix.

De esta forma, otro integrante de su conocida familia pasó a formar parte de la estructura del Estado y a cobrar sueldos del Estado. Los otros son Clemente, Héctor Fernando y Liliana María, que desempeñan roles en distintas áreas.

A este entramado se suma la designación del hijo del camarógrafo personal de Poggi, Sergio Nieto —quien además es hijo de la jefa del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli—, encomendado a la administración del Trinquete Modelo y el Velódromo provincial.

Aunque algunos aducen que en este último caso habría un “don de buena gente”, es innegable que a la hora de analizar cargos poco se piensa en trayectorias, formaciones o talentos. No alcanza con ser querible para tener la responsabilidad de un cargo público. Queda claro que para ingresar a la estructura estatal hay que ser “hijo”, “sobrino”, “amigo”, “novio”, “cuñado”, “hermano”, “ahijado” y cuantos tipos de parentesco o cercanía existan.

Gigantes invisibilizados y abandonados

Uno de los dolores que ha generado la gestión de Poggi en el ámbito deportivo, de la mano de su entrañable amiga Muñiz, es el abandono total de los “gigantes” como el Parque La Pedrera (comandado por la poggista de paladar negro, María Fernanda Sosa) y la Villa Deportiva (liderada por el básico Martín Abel Molins).

Más allá de algún evento menor, no hay ninguna propuesta novedosa, creativa, convincente, que marque huella en la sociedad. Teniendo todo “servido en bandeja”, no logran hilvanar una sola idea aceptable. Las obras que dejaron a la provincia en lo alto del deporte hoy por hoy están libradas a un azar innecesario.

Pero, de alguna manera, esto es el reflejo de la “cabeza”. Desde Poggi hacia abajo, la cadena de responsabilidades expone que el deporte no está en la agenda. Lo mediocre llama a lo mediocre. Apenas se observan pocas medidas como eventos deportivos de fútbol, rugby, boxeo, rally y atletismo; se divisan las becas (que son más que merecidas para los deportistas), el programa Creciendo con tu Club y no mucho más. Por cierto, ideas a modo de “copie y pegue”.

En definitiva, en la era Poggi el deporte es un incómodo aspecto “administrativo” a “sostener”. Da la sensación de que si el Gobernador tuviera agallas, ya habría “eliminado del mapa” al área. La plata solo está para lo importante: pauta, pauta y más pauta.