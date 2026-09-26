“Hay que generar confianza y tenemos un banco de confianza: nuestras realizaciones”

Alberto Rodríguez Saá recibió el cariño y el reconocimiento de siempre, en una tarde llena de mística.

Una fuerza mística vibra en el corazón de la militancia. Son tiempos donde el eco social, que clama paz y esperanza, resuena en una mirada imparable. El contexto es brutal y la gente pide, sueña: “Una más y no jodemos más”. El exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, compartió un encuentro clave en la sede de Compromiso Federal, en Pringles 1417.

Entre los tópicos que abordó, con la lucidez, la inteligencia y el alma de siempre, hizo hincapié en la esperanza. Algo que los puntanos han perdido, pero que hay que recuperar. “Esperanza es que mañana va a ser mejor”, dijo en medio de un aplauso unánime.

Militantes, legisladores, dirigentes y referentes políticos compartieron una jornada clave.

En ese sentido, trazó una planificación concreta para recuperar los sueños de San Luis.

Banco de confianza

Rodríguez Saá explicó que para volver al Gobierno y “hacer lo que hay que hacer”, es decir, trabajar exclusivamente para la calidad de vida de los puntanos, hay una serie de pasos clave. Por un lado, la concentración de fuerzas: “Nos quedamos los que somos, el que se quiera ir, que se vaya”.

Al mismo tiempo, cada militante tiene que tornarse una “fábrica de esperanza” y proyectar una mirada elemental: después de 2027 “todo va a ser mejor”.

El exmandatario provincial puntualizó que para lograr esos objetivos hay que generar confianza y aseguró con profunda convicción: “Tenemos un banco de esperanza: nuestras realizaciones”.

“Somos los únicos que podemos decir que después de diciembre de 2027 va a volver a reinar la justicia social en San Luis”, aseveró.

En ese sentido, subrayó que en 40 años de gobierno se trazó “legitimidad” y enumeró los incontables logros que transformaron a San Luis en una provincia que el país miró como “otro país”.

"Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar", expresó, mencionando una célebre frase de Juan Domingo Perón que jamás pierde vigencia.