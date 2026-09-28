Bajan las temperaturas y se esperan lluvias en el final de septiembre

Luego de un fin de semana muy caluroso, los últimos días de septiembre mostrarán una baja de la temperatura, la probabilidad muy concreta de lluvias en toda la provincia y la presencia de vientos moderados.

La primera demostración de ese estado del tiempo llegará el lunes 28 de septiembre que se presentará “ventoso con precipitaciones probables y descenso térmico”, según dijo la Red de Estaciones Meteorológicas. El cielo estará nublado y las lluvias se instalarán en la franja este, aunque por la noche se extenderán a toda la provincia.

La mínima será de 11 grados y se vivirá por la noche, en tanto que las máximas promediarán los 23, con viento sur de intensidad leve.

El martes 29 de septiembre continuará el descenso de la temperatura (la mínma será de 8 y la máxima de 21) y el cielo estará entre mayormente despejado a parcialmente nublado. El viento predominará del sureste con ráfagas fuertes en la región centro y norte.



El último día del mes habrá otro descenso térmico a tal punto que la mínima llegará a los 7 grados y la máxima a 21, con muchas chances de lluvias y tormentas en el centro y norte de la provincia.