“El presupuesto equilibrado es para darle felicidad al pueblo: ¿Qué estás haciendo Poggi?"

La sede de Compromiso Federal vibró con una fuerza imparable que marca el rumbo de un tablero de ajedrez que ya se movió con precisión. El exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, apuntó de lleno a la realidad de la provincia y aseguró que “vamos a volver para hacer lo que tenemos que hacer”.

“El presupuesto equilibrado es para darle felicidad al pueblo. ¿Pero en San Luis? ¿Qué estás haciendo, Poggi? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste en Catastro? Nada. ¿Qué hiciste en Rentas? Nada. ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada. ¿Qué hiciste con los sueldos? ¿Con la Inclusión? Nada. En el año de la educación, el año en que los docentes tienen el peor salario de la historia”, sentenció.

En ese sentido, dejó un mensaje de esperanza: “Vamos a cumplir los sueños. Somos los únicos que podemos decir que, después de 2027, todo va a ser mejor”.