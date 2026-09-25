“Hablemos de suicidio”: organizan una charla en una parroquia

Bajo la consigna “No están solos, hay alguien que quiere escucharlos”, se lanzó una convocatoria para tratar uno de los problemas que más preocupan en la provincia, que es el segundo distrito con más casos de suicidios. Por ello, se ha empezado a conformar en la Parroquia de la Medalla Milagrosa una "red de apoyo" y entre las primeras acciones está la charla prevista para el primer sábado de octubre, a partir de las 20.

El párroco Pablo Rafael Boffa, junto a distintos profesionales de la salud —médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y otros especialistas-, están involucrados en el armado de esta "red de apoyo" que “busca acompañar de manera más concreta y cercana las distintas realidades y problemáticas que atraviesan las familias y la comunidad de nuestra provincia de San Luis”.

Según una propuesta que circula entre los integrantes de la parroquia la iniciativa “busca abarcar las distintas edades y brindar herramientas, orientación y acompañamiento desde diferentes áreas, poniendo nuestros conocimientos, experiencias y dones al servicio del bien común y, de manera especial, del cuidado de la salud espiritual y mental de las almas”.