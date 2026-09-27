El Papa lució en Lourdes una estola confeccionada por un joven puntano

El destino a veces se teje con hilos tan finos como inesperados. Para Tomás Valentín Gómez, un joven de 27 años de San Luis (más precisamente Santa Rosa del Conlara), lo que comenzó como un gesto de ayuda en una parroquia de barrio se convirtió en una de las experiencias más conmovedoras de su vida: bordar las vestiduras sagradas que lució el papa León XIV durante su paso por el emblemático Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.

La historia de Tomás está atravesada por la devoción. De chico, su abuelo lo llevaba a misa cada fin de semana y, a los cinco años, ya ayudaba en el servicio del altar. Fascinado por los colores y las texturas de la liturgia, en 2016 decidió ponerse manos a la obra cuando su comunidad necesitaba nuevos ornamentos. Entre hilos, retazos y una máquina de coser que le regaló su mamá, descubrió un oficio que no tardó en expandirse por todo el país bajo su propio proyecto, JOSEPH.

Sin embargo, el camino lo guio mucho más lejos. Tras una primera experiencia de servicio en el Vaticano en 2019, Tomás regresó a Francia en agosto de 2025 para colaborar como voluntario en el santuario francés. Su dedicación fue tal que el rector lo invitó a quedarse a colaborar en la coordinación de la pastoral de lengua hispana y la música.

Semanas más tarde, la gran sorpresa tocó a su puerta: la convocatoria para trabajar junto a la hermana Marta en el taller de costura local y diseñar los ornamentos para la visita papal.

El resultado fue un conjunto artesanal —que incluyó la vestidura principal, la mitra y una estola blanca— confeccionado con sumo cuidado. Predominó el verde propio del tiempo litúrgico, adornado con sutiles detalles en blanco y dorado, una cruz delicada y una rosa bordada que rinde homenaje a la identidad del lugar.

Hoy, con la humildad que lo caracteriza y con el recuerdo siempre vivo de sus abuelos guiando cada puntada, Tomás vive este presente como un sueño cumplido. Lejos de ser un punto de llegada, esta obra es el reflejo de un talento hecho con el corazón, que desde los rincones de San Luis logró trascender las fronteras y llegar hasta el mismísimo corazón de la Iglesia.