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“Las viviendas son para los que más necesitan, no para los que chupan las medias a Poggi"

Alberto Rodríguez Saá fue contundente durante su discurso en la sede de Compromiso Federal. Remarcó que la cuestión habitacional debe trazarse con un fin social y no político.

Por redacción
| Hace 1 hora
Alberto Rodríguez Saá compartió un encuentro con la militancia ante una sede colmada.

La política habitacional en el presente de San Luis expone fuertes polémicas. En cada anuncio oficial llueven los comentarios que cuestionan la falta de transparencia en los procesos de selección, y no pocos han manifestado que “le dan casa al que tiene”. Ese descontento actual se expresó durante el encuentro en Compromiso Federal. El exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, fue clarísimo al abordar la situación.

 

 

Primero puntualizó que el tan mencionado “presupuesto equilibrado” debe materializarse “para darle felicidad al pueblo” y no para desarrollar un contexto de asfixia a las familias.

 

 

“¿Qué estás haciendo, Poggi? ¿Qué hiciste? Nada. Le preguntás qué hiciste en Catastro, nada. En Rentas, nada. Nada, nada, nada. ¿Qué hiciste con los sueldos? Nada. ¿Qué hiciste con las escuelas? Nada. En el año de la educación, los docentes tienen el peor salario”, manifestó.

 

 

Desde ese punto, habló de la entrega de casas. “Las viviendas son para los que más las necesitan, no para los que le chupan las medias a Poggi”, aseveró.

 

 

“Las viviendas no se utilizan por política, sino con un fin de justicia social”, agregó en medio de un aplauso unánime.

 

 

Luego de la arenga constante de la militancia, que aportó una mística irrepetible, señaló contundente: “Vamos a volver a cumplir los sueños”.

 

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