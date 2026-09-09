Más del 50% de los hogares urbanos recurrió al financiamiento

Más del 92% de los hogares argentinos tiene deudas. La peor cara de la crisis. Foto: NA.

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.

Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro.

Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños/as.

El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.

En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.

En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.

Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 de cada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.

CONCLUSIONES DEL INFORME:

58,7% de los hogares urbanos recurrió a financiamiento en 2026.

2019: el año en el que más hogares tomaron deuda.

1 de cada 3 hogares se financia con fiado o con tarjeta.

2 de cada 10 combina distintas modalidades.

6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo.

7 de cada 10 hogares con el mayor poder adquisitivo financian sus gastos.

6 de cada 10 hogares con menores ingresos deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Agencia Noticias Argentinas.